Конкурс "Безопасная клумба" проводят в Гомельской области

25 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Конкурс ландшафтного дизайна "Безопасная клумба" стартовал в юго-восточном регионе страны, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС, инициировавшем творческое состязание.

Участниками конкурса, который будет проходить в течение четырех месяцев, могут стать все желающие из районов области. Фантазия дизайнеров-любителей должна ограничиваться лишь спасательной тематикой. Им предстоит продемонстрировать свои знания правил пожарной безопасности с помощью креативного подхода в оформлении цветочной клумбы.

"Такой нестандартный подход к ландшафтным решениям позволит привлечь внимание жителей и гостей Гомельской области к формированию культуры безопасности жизнедеятельности. А конкурсные работы не только украсят улицы городов и малых населенных пунктов региона, но и в очередной раз напомнят о правилах пожарной безопасности. Ведь именно эти мотивы, могут стать основой клумб", - рассказали в управлении.

Для участия в конкурсе необходимо присылать фотографии высаженной "Безопасной клумбы" на электронный адрес bmoosp@tut.by с указанием контактных данных. Итоги конкурса будут подведены в сентябре 2019 года. Самые активные ландшафтные дизайнеры-любители будут награждены.-0-