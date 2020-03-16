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16 марта 2020, 08:20

Конкурс детских рисунков посвящен улице Молодежной Новополоцка

Фото из архива
Фото из архива

16 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Новополоцке объявлен открытый конкурс детских рисунков, посвященный 60-летию улицы Молодежной, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Музея истории и культуры Новополоцка Владимир Беляев.

К участию в конкурсе "Улица молодости" приглашаются учащиеся 5-9-х классов общеобразовательных учебных заведений. Главные условия - работа должна быть узнаваемой и выполненной на бумаге формата А3. Все остальное (техника, материалы и творческая задумка) - на усмотрение юных художников. Присланные работы будут объединены в единой экспозиции и представлены зрителям на выставке, которая откроется 30 марта в музее. Три лучшие из них выберет компетентное жюри. Обладатель приза зрительских симпатий определится по итогам суммирования голосования, которое будет организовано непосредственно в выставочном зале музея (будет установлен специальный ящик для голосования) и в соцсетях учреждения культуры. Лучшие детские рисунки в дальнейшем издадут в наборе открыток "Молодежная: год за годом".

"Новополоцк - один из самых молодых городов Беларуси. Построенный в послевоенное время он и сегодня уникален своей историей и объектами. Первое название его главной магистрали, начинавшейся с небольших зданий и домов, - улица Зеленая. 31 марта 1968 года по распоряжению исполнительного комитета, тогда еще рабочего поселка Полоцкий, ее переименовали в Молодежную. В настоящее время протяженность улицы составляет более 15 км, а с учетом развития города ее длина скоро увеличится", - отметил Владимир Беляев.-0-

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