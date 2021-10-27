27 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Открытый конкурс "Эти забавные животные" проходит в Могилеве, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УК "Дворец культуры области".

"Конкурс проходит в дистанционном формате. Принять участие в нем могут фотоклубы и творческие объединения, организации и учреждения, профессиональные фотографы и любители. В конкурсе будет представлено 4 номинации", - рассказали организаторы.

Так, в номинации "Мой питомец-фотомодель" необходимо представить портретные фотографии своих питомцев. А в номинации "Верные друзья" нужно прислать фотоработы, где главными героями будут домашнее животное и его семья или хозяин. Один раздел конкурса будет посвящен экзотическим домашним любимцам. "Еще одна номинация - "И у животных есть чувство юмора". Это должны быть видеоролики про забавные и смешные ситуации, в которые попадают домашние животные. При их создании можно использовать озвучку, музыку и текст", - рассказала заместитель директора по культурно-досуговой деятельности учреждения культуры Юлия Семенова.

Фото организаторов

Заявки на участие в творческом соревновании принимаются до 10 ноября. "Конкурс такой тематики у нас проходит впервые. Но люди активно присоединяются к участию. На наш взгляд, именно такая тема сейчас актуальна для людей, ведь все нуждаются в позитивных и добрых эмоциях. А кто еще может их дарить, как не любимые домашние животные, - отметила замдиректора. - Кроме этого, мы еще раз напомним людям о том, что животные - это не игрушки, а живые существа, которые нуждаются в любви, заботе и ответственном отношении".

Имена победителей и призеров станут известны к концу ноября. Все работы будут оцениваться по нескольким критериям: раскрытие темы номинации, оригинальность, красочность и уникальность сюжета, качество фото и видеоролика.

С подробными условиями участия можно ознакомиться на сайте организатора - УК "Дворец культуры области".-0-