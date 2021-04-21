Конкурс грации и таланта "Королева студенчества - 2021" пройдет в Могилеве

21 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Областной этап республиканского конкурса грации и таланта "Королева студенчества - 2021" пройдет сегодня в Могилеве, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном комитете БРСМ.

Как отметили организаторы, гостей мероприятия будут ждать яркие и красочные шоу от участниц конкурса. "Девушки продемонстрируют грацию и артистическое мастерство, творческие способности, умение держаться на сцене и общаться с аудиторией. Участницы покажут свое умение в дефиле-представлении, дефиле в вечерних нарядах, а также дефиле в стилизованных белорусских костюмах от могилевского дизайнера и фотосессии в образах божеств славянской мифологии. В рамках конкурса ораторского мастерства участницы представят заранее подготовленные выступления по теме "Сэрцам адданая роднай зямлі". В завершении девушки выступят в творческом конкурсе, где представят номера в одном из жанров искусства", - отметили в обкоме БРСМ.

Одним из испытаний станет интеллектуальный конкурс: участницы продемонстрируют эрудицию и знание истории своей страны.

В этом году в областном туре популярного студенческого конкурса примут участие 6 студенток из четырех учреждений высшего образования Могилевской области.

Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий представит Анна Мишульская, студентка 4 курса экономического факультета. Также честь этого университета будет защищать Татьяна Жилина, студентка 2 курса химико-технологического факультета. От Белорусско-Российского университета выступит Валерия Степанова, студентка 1 курса инженерно-экономического факультета. Еще одна участница от Белорусско-Российского университета - Валерия Быстрова, студентка 1 курса экономического факультета. Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию представит Ксения Лазовская, студентка 2 курса землеустроительного факультета. От Могилевского государственного университета им. А.А.Кулешова выступит Анастасия Пунинская, студентка 3 курса факультета математики и естествознания.

В социальных сетях "ВКонтакте" и Instagram (@mogbrsm) проходит голосование за определение лучшего видеоролика, рассказывающего о конкурсантках и их достижениях в различных сферах студенческой жизни. По итогам интернет-голосования определится "Королева студенчества ONLINE" - участница, набравшая наибольшее количество голосов.

По итогам конкурса будут определены победительницы в следующих номинациях: "Мисс Грация", "Мисс Творчество", "Мисс Обаяние", "Королева студенчества ONLINE", "1-я вице-Королева студенчества", "2-я вице-Королева студенчества". Победительница областного этапа республиканского конкурса грации и таланта будет удостоена титула "Королева студенчества - 2021".

Конкурс пройдет в 15.00 в актовом зале культурно-спортивного центра РУП "Могилевское отделение Белорусской железной дороги".-0-