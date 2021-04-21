ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 21 апреля 2021
Минск Облачно с прояснениями +7°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
08:37 Стикеры, открытки, портреты - выставка цифровой графики откроется в Гомеле Афиша
08:18 Конкурс грации и таланта "Королева студенчества - 2021" пройдет в Могилеве Регионы
07:54 Сегодня на 9 участках в Минске будут наносить дорожную разметку Регионы
07:47 Экс-полицейского в США признали виновным в непредумышленном убийстве Джорджа Флойда В мире
07:40 Авария на нефтехимическом комплексе произошла в Мексике В мире
07:31 В Минске при пожаре в административном здании эвакуировали 50 человек Происшествия
07:24 Более 200 саженцев яблони уничтожено при пожаре в Ганцевичском районе Происшествия
07:19 Персональный проект художницы Валентины Ляхович представят в Витебске Культура
07:08 В Минске мобильные датчики контроля скорости сегодня работают в семи местах Регионы
07:00 Картина дня: Лукашенко об отношениях с Украиной, указ о вступительной кампании и запоздалые подснежники Общество
00:37 Жертвами железнодорожной катастрофы 18 апреля в Египте стали 23 человека В мире
20.04.21
20.04.21 23:59 Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Штутгарте Спорт
20.04.21 23:49 На улице Ванеева "Ситроен" въехал в осветительную мачту - пострадал водитель Происшествия
20.04.21 23:30 Андрей Бекренев занял пятое место на ЧЕ по вольной борьбе в Польше Спорт
20.04.21 22:34 Хоккеисты московского ЦСКА сравняли счет в финальной серии Кубка Гагарина Спорт
20.04.21 22:19 Герасимов завершил выступление на турнире в Барселоне Спорт
20.04.21 22:00 Макей: Беларусь заинтересована в выстраивании качественных отношений с Украиной Политика
20.04.21 21:53 Арыйан Тютрин занял пятое место на ЧЕ по вольной борьбе в Польше Спорт
20.04.21 21:47 Беларусь готова принять американского посла в любое время - Макей Политика
20.04.21 21:40 За сутки в мире выявили более 656 тыс. заразившихся коронавирусом В мире
20.04.21 21:26 Власти Нидерландов намерены с 28 апреля отменить комендантский час В мире
20.04.21 21:11 В Узбекистане создали препарат от COVID-19 на растительной основе В мире
20.04.21 21:00 Все ассоциации УЕФА осудили создание Суперлиги Спорт
20.04.21 20:20 Производство вакцины "Спутник V" началось в Аргентине В мире
20.04.21 20:02 Международная студенческая конференция по физической культуре пройдет 22 апреля в БГУ Общество
20.04.21 19:45 В Минском районе и столице в ночь на 21 апреля будут наносить дорожную разметку Регионы
20.04.21 19:37 Белорусские гандболистки не попали на чемпионат мира Спорт
20.04.21 19:28 Беларусь и Швейцария подтвердили взаимную заинтересованность в сохранении конструктивного диалога Политика
20.04.21 19:20 В Великобритании хотят к 2035 году сократить выбросы парниковых газов на 78% В мире
20.04.21 19:04 Правоохранителям с начала года поступило более 70 сигналов о лжеминировании Общество
Все новости
Все новости
Регионы
21 апреля 2021, 08:18

Конкурс грации и таланта "Королева студенчества - 2021" пройдет в Могилеве

Фото организаторов
Фото организаторов

21 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Областной этап республиканского конкурса грации и таланта "Королева студенчества - 2021" пройдет сегодня в Могилеве, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном комитете БРСМ.

Как отметили организаторы, гостей мероприятия будут ждать яркие и красочные шоу от участниц конкурса. "Девушки продемонстрируют грацию и артистическое мастерство, творческие способности, умение держаться на сцене и общаться с аудиторией. Участницы покажут свое умение в дефиле-представлении, дефиле в вечерних нарядах, а также дефиле в стилизованных белорусских костюмах от могилевского дизайнера и фотосессии в образах божеств славянской мифологии. В рамках конкурса ораторского мастерства участницы представят заранее подготовленные выступления по теме "Сэрцам адданая роднай зямлі". В завершении девушки выступят в творческом конкурсе, где представят номера в одном из жанров искусства", - отметили в обкоме БРСМ.

Одним из испытаний станет интеллектуальный конкурс: участницы продемонстрируют эрудицию и знание истории своей страны.

В этом году в областном туре популярного студенческого конкурса примут участие 6 студенток из четырех учреждений высшего образования Могилевской области.

Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий представит Анна Мишульская, студентка 4 курса экономического факультета. Также честь этого университета будет защищать Татьяна Жилина, студентка 2 курса химико-технологического факультета. От Белорусско-Российского университета выступит Валерия Степанова, студентка 1 курса инженерно-экономического факультета. Еще одна участница от Белорусско-Российского университета - Валерия Быстрова, студентка 1 курса экономического факультета. Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию представит Ксения Лазовская, студентка 2 курса землеустроительного факультета. От Могилевского государственного университета им. А.А.Кулешова выступит Анастасия Пунинская, студентка 3 курса факультета математики и естествознания.

В социальных сетях "ВКонтакте" и Instagram (@mogbrsm) проходит голосование за определение лучшего видеоролика, рассказывающего о конкурсантках и их достижениях в различных сферах студенческой жизни. По итогам интернет-голосования определится "Королева студенчества ONLINE" - участница, набравшая наибольшее количество голосов.

По итогам конкурса будут определены победительницы в следующих номинациях: "Мисс Грация", "Мисс Творчество", "Мисс Обаяние", "Королева студенчества ONLINE", "1-я вице-Королева студенчества", "2-я вице-Королева студенчества". Победительница областного этапа республиканского конкурса грации и таланта будет удостоена титула "Королева студенчества - 2021".

Конкурс пройдет в 15.00 в актовом зале культурно-спортивного центра РУП "Могилевское отделение Белорусской железной дороги".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
БРСМ конкурс Могилев молодежь студенты
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Сегодня на 9 участках в Минске будут наносить дорожную разметку
Фото из архива В Минске мобильные датчики контроля скорости сегодня работают в семи местах
Фото из архива В Минском районе и столице в ночь на 21 апреля будут наносить дорожную разметку
Фото из архива Полосу для электробуса планируют выделить при реконструкции дороги от Минска до Логойска
Фото из архива Программы для молодежи запустят на "Танцевальной веранде" в минском парке с 7 мая
Фото из архива За I квартал в Витебской области трудоустроены более 2,9 тыс. граждан
Главное
Евгений Шевченко и Александр Лукашенко "Надеюсь, что это будет добрым сигналом" - Лукашенко о встрече с депутатом Верховной рады Украины Евгением Шевченко
Лукашенко подписал указ об организации вступительной кампании в 2021 году
Кочанова провела совещание с представителями Минздрава и работниками медучреждений
Червяков: введение ограничений против белорусских предприятий - один из инструментов вытеснения конкурентов с рынка
Топ-новости
Картина дня: Лукашенко об отношениях с Украиной, указ о вступительной кампании и запоздалые подснежники
Внесены изменения в законодательство по вопросам валютного регулирования и контроля
Белорусские парламентарии решительно осуждают попытки насильственного свержения госвласти
За сутки в Беларуси зарегистрированы 888 пациентов с COVID-19, выписаны 742
Арыйан Тютрин занял пятое место на ЧЕ по вольной борьбе в Польше
Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Штутгарте
Беларусь готова принять американского посла в любое время - Макей
Исаченко: следует активизировать международное сотрудничество по восстановлению пострадавших от аварии на ЧАЭС регионов
Гендиректор Отделения ООН в Женеве высоко оценила вклад Беларуси в региональную и глобальную безопасность
Сроки выплаты пенсий не нарушались: Минтруда разъяснило причину недопонимания
Погодные условия способствуют обработке почвы и севу - Белгидромет
"Белнефтехим": санкции нанесут ущерб не столько предприятиям, сколько простым работникам и их семьям
Власти Минска заявили о появлении фейковых листовок с призывами не оплачивать ЖКУ
Выставка Ecology Expo и Республиканский экологический форум пройдут 3-5 июня в Минске
РЕПОРТАЖ: Прививка от коронавируса испытана на себе
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Всебелорусское народное собрание Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.