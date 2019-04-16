Конкурс "Играй, мой баян!" соберет в Ельске около 100 юных музыкантов

16 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Около 100 юных музыкантов продемонстрируют свое мастерство на региональном конкурсе баянистов и аккордеонистов "Играй, мой баян" 19 апреля, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор детской школы искусств Ельска Светлана Романюк.

Участниками станут учащиеся детских школ искусств из районов Гомельской области. На сцену в Ельске поднимутся сольные исполнители и ансамбли - в трех возрастных категориях. Солисты представят по два разнохарактерных произведения на свой выбор, ансамбли - одну композицию. Программа исполняется наизусть.

Заявки на участие подали более 10 коллективов. Это дуэты, трио, септеты и т.д. Самый многочисленный ансамбль объединил 13 инструменталистов.

Самому юному сольному конкурсанту 8 лет. Это ученик первого класса детской школы искусств Ельска Герман Тарасовец. Для начинающего музыканта выступление станет конкурсным стартом. Мальчик начал заниматься в музыкальной школе в сентябре минувшего года. Преподаватель сразу заметил в нем потенциал. Уже при подготовке к творческому форуму, по словам педагогов, видно, что он конкурсный музыкант.

Профессиональное жюри оценит уровень владения исполнительскими навыками и техническими приемами игры, образность и выразительность исполнения, артистизм. Все юные музыканты получат грамоты. Победителей конкурса по каждой номинации и возрастной категории наградят дипломами I, II и III степени, памятными сувенирами.

Учредитель конкурса - отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Ельского райисполкома.

Проводится творческий форум раз в три года. Его главные задачи - повышение роли музыкального образования, выявление и поддержка талантливых баянистов и аккордеонистов, совершенствование исполнительского мастерства, профессиональная ориентация учащихся и реализация профессиональных способностей учителей. Также конкурс содействует обмену творческими достижениями и установлению контактов между участниками.-0-