Конкурс инновационных проектов объявлен в Витебской области

31 января, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Объявлен открытый областной конкурс инновационных проектов (работ, мероприятий) для финансирования за счет средств инновационного фонда Витебского облисполкома в 2021 году, сообщили БЕЛТА в облисполкоме.

Участниками конкурса могут быть организации и хозяйственные общества коммунальной собственности, научные, проектные и конструкторские организации Беларуси вне зависимости от их подчиненности. Попробовать свои силы могут организации без ведомственной подчиненности и те, которые являются плательщиками налога на прибыль в местные бюджеты в Витебской области.

Для участия в конкурсе претендентам нужно представить в исполкомы (по месту нахождения юридического лица) либо в органы управления облисполкома до 31 марта 2020 года несколько документов. Среди них заявка на участие с обоснованием необходимости выделения средств из инновационного фонда, бизнес-план проекта или технико-экономическое обоснование работы, а также документы, подтверждающие новизну технологии (продукции).

В числе критериев отбора - экспортная ориентированность инновационного проекта.

Органы власти сформируют заявки и направят их до 10 апреля нынешнего года в комитет экономики облисполкома для рассмотрения комиссией. Более подробную информацию об условиях можно найти на сайте Витебского облисполкома.-0-