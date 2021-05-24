Конкурс короткометражных фильмов на военную тему проходит в Минске

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конкурс короткометражных фильмов на военную тематику "Освобождение" проходит в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минского городского комитета БРСМ.

Организацию и проведение конкурса осуществляет МГК БРСМ, Мингорисполком и Минская городская организация ветеранов Белорусского общественного объединения ветеранов. "Конкурс организован для выявления и поддержки талантливых молодых людей, а также с целью формирования у граждан уважения к героической истории Беларуси. Он подразумевает под собой создание сценария и съемку короткометражного фильма, который опишет события, связанные с освобождением Беларуси от немецко-фашистских захватчиков либо расскажет о воинах-освободителях, партизанах и подпольщиках, тружениках тыла. Своей творческой работой авторы должны донести идею мира, сохранения памяти об участниках Великой Отечественной войны, уважения к героической истории Беларуси", - рассказали в пресс-службе.

К участию в конкурсе допускаются молодые люди в возрасте от 14 до 31 года. Это может быть частное лицо или творческая группа (не более 5 человек). Общий хронометраж снятого фильма, включая титры, не должен превышать 5 минут. При его создании могут быть использованы фрагменты художественных и документальных лент о Великой Отечественной войне, но они не должны составлять более 20% творческой работы.

Конкурс проводится в два этапа, которые проходят параллельно. Первый предполагает оценку конкурсных работ экспертным советом, в состав которого входят представители Минского городского комитета БРСМ, комитета по образованию Мингорисполкома, главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома, Минской городской организации ветеранов Белорусского общественного объединения ветеранов, эксперты. Второй этап организован в интернет-пространстве в форме голосования за лучший короткометражный фильм. На каждом уровне будут определены победители и призеры в номинациях в соответствии с решением совета. При оценке работ организаторы конкурса будут смотреть на творческий подход, техническую реализацию работы, органичность сочетания видеоряда и звукового сопровождения, соблюдение регламента.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 мая. Его итоги будут подведены в преддверии Дня Независимости Республики Беларусь.-0-