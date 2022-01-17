Конкурс красоты и грации: отборочный тур "Мисс Могилев" пройдет в областном центре

17 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Отборочный тур конкурса красоты "Мисс Могилев" пройдет в областном центре 26 января. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала художественный руководитель конкурса, руководитель народного театра моды "Александрина" Дворца культуры области Татьяна Полозкова.

К участию в отборочном туре приглашают девушек в возрасте от 16 до 23 лет с ростом от 170 см, незамужних, не состоявших в браке и не имеющих детей. Допускается наличие легкого макияжа, волосы должны быть распущены. Еще одно условие - отсутствие на теле татуировок. При себе у конкурсанток должен быть паспорт, туфли на каблуках и одежда, подчеркивающая фигуру.

"С 2010 года я занялась возрождением в Могилеве конкурса красоты. С того времени он проходит раз в два года, исключением стал 2020 год - из-за пандемии конкурс пришлось перенести", - рассказала подробности Татьяна Полозкова.

По словам художественного руководителя, для девушек участие в конкурсе - физическое, психологическое и духовное развитие. Отборочный тур - это только первая ступень большого проекта. После этого девушек ждет интересная и разнообразная программа: мастер-классы по дефиле и фотопозированию, занятия в фитнес-зале, уроки красоты, участие в благотворительности, посещение различных культурных мероприятий. После уроков дефиле с Татьяной Полозковой девушки обретают красивую и здоровую осанку, походку, обретают уверенность в себе и преодолевают различные комплексы и фобии: перестают бояться сцены и публичных выступлений.

Кроме этого, есть перспективы и в карьерном росте. "Финалистки нашего конкурса представляют регион на конкурсе "Мисс Беларусь". Участие в региональном конкурсе красоты открывает для девушек и перспективы в модельной сфере. Например, победительница конкурса в 2019 году и еще две финалистки представляли нашу область на республиканском конкурсе в 2021 году. Еще одна девушка - Мария Исакова стала победительницей в номинации "Топ-модель" и на днях она отправилась в Милан - у нее контракт с итальянским модельным агентством", - отметила она.

Начало отборочного тура конкурса "Мисс Могилев" в 19.00.-0-