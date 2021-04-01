Конкурс красоты "Настоящая леди" пройдет в Могилевском институте МВД 2 апреля

1 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Конкурс красоты и грации "Настоящая леди" пройдет среди девушек-курсантов Могилевского института МВД 2 апреля. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель вуза Марина Громыко.

В этот раз конкурс будет посвящен Году народного единства. Как отметили в вузе, он пройдет в день образования Могилевского института МВД - 2 апреля вузу исполнится 73 года.

Участницами конкурса станут 7 девушек-курсантов с разных курсов факультета милиции. Конкурсная программа будет состоять из нескольких туров: визитная карточка, дефиле в коктейльных и вечерних платьях, конкурс ораторского мастерства в формате интервью и творческий номер.

Оценивать выступления конкурсанток будет компетентное жюри, в состав которого войдут медийные лица областного центра.

До начала конкурсной программы в холле вуза будет организована фотовыставка девушек-участниц в этнических костюмах. Здесь же можно будет увидеть фотографии участниц конкурса красоты разных лет.

Конкурс начнется в 15.00 в актовом зале института МВД.-0-