Конкурс красоты в Могилевском медколледже провели онлайн

21 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Традиционный конкурс красоты в Могилевском медицинском колледже в этом году прошел без зрителей - прямая трансляция выступлений конкурсанток состоялась в интернете. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала заместитель директора по воспитательной работе учреждения образования Светлана Костусева.

"Конкурс красоты в колледже - одно из любимых мероприятий учащихся. К нему тщательно готовятся целыми командами. В этом году мы решили не лишать ребят возможности проявить свои творческие способности и немного изменили формат мероприятия,- рассказала заместитель директора. - Конкурс прошел без зрителей. В зале были только конкурсантки и члены жюри".

На первом этапе за звание главной красавицы боролись 17 девушек. В финале их осталось четыре. "В целом это был привычный конкурс с разными испытаниями: девушки рассказывали о себе в визитной карточке, фотоконкурсе, показывали навыки завязывания галстуков, готовили кулинарные изыски, участвовали в дефиле. Отсутствие зрителей никак не сказалось на конкурсантках - все выкладывались на 100%".

Поддерживали девушек болельщики в социальных сетях, оставляя комментарии. Переход на интернет-площадку позволил присоединиться к конкурсу и родственникам участниц из разных уголков Беларуси, России и Украины. Победу в конкурсе красоты одержала Виктория Андреева.

"Из-за сложившейся эпидситуации мы не стали отменять привычные для колледжа мероприятия, просто сменили их формат. Прямые трансляции, записи концертов и творческих конкурсов выкладываем в социальные сети. Учащиеся поддерживают такой формат работы, - поделилась Светлана Костусева. - Учебный процесс в колледже идет в привычном режиме с соблюдением всех противоэпидемиологических рекомендаций. Чтобы поддержать настроение и творческий дух ребят, администрация колледжа адаптирует уже имеющиеся и придумывает новые форматы привычных мероприятий".

Могилевский медколледж основан в 1847 году. Подготовку кадров здесь ведут на базе общего среднего образования по специальностям "лечебное и сестринское дело", "фармация", "медико-диагностическое дело". Работает отделение повышения квалификации и переподготовки кадров.-0-