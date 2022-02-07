Конкурс ландшафтного искусства планируют провести в Бресте в начале лета

7 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Конкурс ландшафтного искусства "Город-сад" планируют впервые провести с 1 по 5 июня в Бресте. Такую информацию в своем Telegram-канале разместил председатель горисполкома Александр Рогачук, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Предварительно, конкурс пройдет по трем номинациям: выставка проектов и реализованных идей в ландшафтной архитектуре, "зеленый город", "фестиваль цветов". Помимо творческого состязания специалистов ландшафтного дизайна будет организована продажа цветов и садовых принадлежностей, состоятся семинары и мастер-классы. Планируются также художественный пленэр "Город мастеров" и закладка "Парка валунов".

"Основная цель конкурса - демонстрация современных достижений ландшафтного искусства, популяризация новых идей и технологий с учетом мировых тенденций озеленения и благоустройства. Мероприятия пройдут на нескольких городских локациях. Разрабатываем и культурную программу. Подробности о программе и мероприятиях буду сообщать поэтапно", - пообещал мэр.

Александр Рогачук также выразил уверенность, что конкурс ландшафтного искусства "Город-сад" станет еще одной яркой визитной карточкой Бреста.-0-