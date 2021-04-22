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22 апреля 2021, 16:35

Конкурс "Лучший строительный продукт года"

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Десятки предприятий включились в борьбу за звание лучшего в строительстве

В Беларуси успешно стартовал 18-й сезон республиканского конкурса "Лучший строительный продукт года", который проводится под эгидой Белорусского национального технического университета и при участии всех ведущих НИИ в строительстве. В 2021 году за звание победителей в профессиональной среде будут бороться и производители строительных материалов, и предприятия, осуществляющие строительно-монтажные работы.

Первые заявители: готовы удивить своими продуктами

Спустя полтора месяца с момента старта конкурса заявки подали 20 организаций – постоянные участники, которые ежегодно представляют на суд жюри свои строительные продукты: материалы, технологии, решения, услуги, объекты. В числе первых – те, кто уверен в своих силах и готов заявить о своих продуктах, разных по назначению, уже сегодня.

ООО "Завод металлоконструкций "Эталон" выдвинул на номинацию "Лучшая строительная конструкция года" свой продукт – "Конструкции стальные строительные (фермы, колонны, прогоны, связи и др.)". Из них возводят каркасы зданий, большепролетные покрытия общественных и промышленных объектов.

Номинация "Лучший строительный материал (изделие) года" – самая популярная в 2021-м. Универсальный строительный материал, обладающий уникальными свойствами – цементно-стружечные плиты, – презентует СООО "ЦСП БЗС". Эти прочные, экологически и пожаробезопасные изделия можно устанавливать как внутри, так и снаружи жилых и хозяйственных помещений.

Завод ЖБИ УП "МИНСК­МЕТРОСТРОЙ" номинирует "Трубы железобетонные безнапорные диаметром 300–600 мм с интегрированным уплотнителем" для прокладки трубопроводов, а ООО "ПАССАТСТАЛЬ" – трубы и фитинги стальные, которые применяются в качестве соединительных технологических трубопроводов для перекачки различных жидких сред.

Благодаря новинкам ряда предприятий дорожные покрытия станут качественнее, а дороги – комфортнее. ОАО "Дорожно-строительный трест №5" участвует в конкурсной номинации "Лучшие продукты дорожного строительства" с проектом "Реконструкция автомобильной дороги Р-80 Слобода – Паперня, км 0,0 – км 14,77". На объекте применены новые конструктивные решения, материалы, а также технология "мытый бетон". ОАО "Могилевский металлургический завод" представил

"Дождеприемник ДМ1 (С250)-1-60", который устанавливается на ливнесточные колодцы городских автомобильных дорог с повышенной интенсивностью движения и используется для сбора атмосферных осадков и сточных вод.

УП "Цветлит" выдвинул на номинацию "Лучший продукт в обеспечении пожарной безопасности" инновационную продукцию – "Стволы пожарные ручные нормального давления типа РС" для комплектации пожарных кранов, устанавливаемых в отапливаемых помещениях.

На номинацию "Инновация года" РУП "Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру" представило "Интерактивный 5D-паспорт на объект".

ГП "Белоруснефть-Нефте­химпроект" презентовал проект "Цифровизация промышленных объектов".

В номинации "Лучший исполнитель строительно-мон­тажных работ" первым участником стал ОАО "ГродноЛифт" ("Электромонтажные работы").

Заявки поступают практически по всем номинациям строительного конкурса, около половины из них подано на "Лучший строительный материал (изделие) года". К концу "приемной кампании" организаторы ожидают свыше 100 участников с новыми продуктами и технологиями.

Зачем участвуют?

Поинтересовались у представителей предприятий, с какой целью они идут на конкурс.

Александр Устинович, начальник техотдела Завода ЖБИ УП "МИНСКМЕТРОСТРОЙ" отметил: участие в конкурсе позволит предприятию показать, что оно развивается в разных направлениях, тем более что конкурс с каждым годом охватывает все большую аудиторию.

ОАО "Дорожно-строительный трест № 5" дебютирует в конкурсной номинации, которая стартовала в 2020 году. По словам заместителя начальника управления Ольги Богданович, решение посоревноваться продиктовано желанием подтвердить компетентность в своей области. "Нам есть что показать и рассказать профессиональному сообществу, также мы получим экспертное заключение профессионалов", – подчеркнула она.

Ведущий инженер службы качества ОАО "Могилевский металлургический завод" Вероника Королева видит для предприятия возможность "получить заключение о высоком качестве своего продукта от экспертов, разместить информацию о нем в специальном каталоге" и другие преимущества.

По каким номинациям проводится конкурс

Основные номинации: "Лучший строительный продукт года", "Лучший строительный объект года", "Лучший продукт дорожного строительства", "Лучший исполнитель строительно-монтажных работ", каждая из которых включает несколько подноминаций.

Также объявлены имиджевые номинации: "Гран-при" – абсолютный победитель конкурса (выбирается из числа участников). Будет определен "Лучший строительный бренд Беларуси" (победитель определяется из всех строительных организаций Республики Беларусь – не только участников конкурса). В партнерских номинациях будут отмечены наградами лучшие публикации о работе предприятий строительного комплекса.

Партнеры конкурса

Генеральным партнером конкурса в 2021 году стало РУПП "Гранит" – крупнейшее предприятие в Европе по производству нерудных строительных материалов.

Ежегодно выпускает более 15 млн тонн щебня – более 30 видов продукции, которая используется в качестве заполнителя для битумоминеральных смесей и поверхностных обработок дорог, аэродромных покрытий и стоянок для автомобильного транспорта, для бетона и строительного раствора, для гражданского и дорожного строительства, гидротехнического строительства, для балластного слоя железнодорожного пути и других профильных работ. Продукция РУПП "Гранит" широко известна не только на территории постсоветских государств, но и в Европе – в Польше, странах Балтии.

В новом сезоне конкурса будет реализован совместный творческий фотопроект с РУПП "Гранит" – "Дороги Беларуси".

Официальным партнером конкурса уже не один год выступает ОАО "Завод керамзитового гравия г. Новолукомль" – лидер в производстве керамзита и керамзитобетонных изделий. Является одним из крупнейших в Европе производителей керамзита и керамзитобетонных блоков – стенового теплоизоляционного материала, который используется как в несущих, так и в ограждающих конструкциях. В настоящее время продукция ОАО "Завод керамзитового гравия г. Новолукомль" востребована не только в Беларуси, но и экспортируется в Украину, Россию, Прибалтику, Фин­­ляндию, Чехию, Швецию.

Специальный партнер: Филиал "Барановичский КЖБК" ОАО "Кричевцементношифер": производитель сборных железобетонных конструкций и изделий.

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