Конкурс "Мисс Минщина" пройдет в Борисове 28 мая

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Областной конкурс "Мисс Минщина" пройдет 28 мая во Дворце культуры имени М.Горького в Борисове, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

Участницами мероприятия станут представительницы всех районов Минской области, которые прошли предварительные региональные отборы. Это 40 девушек в возрасте от 18 до 24 лет, которые учатся в колледжах и высших учебных заведениях, медицинские специалисты, педагоги, работники культуры и представительницы других профессий.

Во время конкурса девушкам предстоит выйти на сцену четыре раза: во время дефиле в вечерних платьях, купальниках, стилизованных национальных костюмах, а также для участия в опросе, который позволит узнать об увлечениях и талантах девушек, их умении вести диалог.

Оценивать конкурсанток будет жюри, состоящее из представителей Миноблисполкома, Национальной школы красоты, известных деятелей культуры и искусства. Именно им предстоит выбрать победительницу конкурса, первую и вторую вице-мисс и мисс фото. Остальные гости мероприятия определят мисс зрительских симпатий.

Организаторами мероприятия выступают Миноблисполком и Борисовский райисполком.-0-