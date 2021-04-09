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09 апреля 2021, 08:15

Конкурс "Мы - семья Беларуси" проходит в Могилеве

Фото из архива
Фото из архива

9 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Городской открытый конкурс "Мы - семья Беларуси" проходит в Могилеве. Об этом БЕЛТА сообщили в государственном учреждении дополнительного образования "Центр творчества "Эверест" г.Могилева".

Участниками конкурса могут стать молодые семьи областного центра, имеющие ребенка или детей. Важное условие - возраст одного из родителей не должен превышать 35 лет.

Творческое соревнование проходит в два этапа. Первый предполагает дистанционное участие - это подготовка роликов по одной из четырех номинаций. Среди них - "Моя семья. Связь времен". Здесь конкурсанты должны рассказать историю своей семьи, показать преемственность поколений или рассказать об известных предках или семейных традициях. Еще одна номинация - "Творчество и креатив". Здесь участники могут показать свое семейное творчество: вокал, хореографические постановки, игру на музыкальных инструментах, изобразительное или декоративно-прикладное искусство, другое семейное дело.

Третья номинация - "Доброе дело". Как отметили организаторы, необходимо показать участие членов семьи в социально значимом проекте. Главное условие - доброе дело должно быть сделано не для себя, а для других людей, животных, окружающей среды. В номинации "Моя Беларусь" участникам нужно будет показать свое семейное путешествие по Беларуси - это могут быть памятные и знаковые места.

Второй этап конкурса будет проходить в очной форме. Здесь конкурсантам предстоит соревнование по четырем творческим заданиям.

Для участия необходимо подать заявку до 1 мая. До 5 мая идет прием видеоматериалов первого этапа конкурса, с 5 по 10 мая будут подведены итоги первой части соревнования. Второй этап конкурса и подведение итогов состоятся в областном центре 15 мая.

Организатором конкурса выступает государственное учреждение дополнительного образования "Центр творчества "Эверест" г.Могилева" при поддержке отдела идеологической работы и по делам молодежи, а также управления по образованию Могилевского горисполкома.-0-

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