Конкурс на лучшее новогоднее поздравление города стартовал в Гомеле

14 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Конкурс на лучшее видеопоздравление "С Новым годом, любимый город!" стартовал в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Видеоролик должен представлять собой творческое оригинальное поздравление горожан и город Гомель с Новым годом. Жюри оценит креатив и творческий подход индивидуальных участников - молодых людей областного центра в возрасте от 18 лет до 31 года, а также коллективный труд представителей учреждений, предприятий, организаций Гомеля любых форм собственности. Важное условие - в составе авторских команд должно быть минимум 50% молодежи.

Заявки и конкурсные работы принимаются до 23 декабря 2020 года на электронный адрес office@dkbelickiy.by.

Лучшие видеопоздравления выберут среди коллективов предприятий и организаций здравоохранения, образования, культуры и спорта, а также среди индивидуальных участников. Кроме того, с 24 по 30 декабря 2020 года в группе Дворца культуры "Белицкий" в социальной сети "Вконтакте" (https://vk.com/dkbelickiy) по наибольшему количеству набранных лайков определят победителя в номинации "Приз зрительских симпатий".

Конкурс организовали управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского горисполкома и Дворец культуры "Белицкий".-0-