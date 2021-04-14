14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Клецке проходит конкурс на лучшее оформление пасхального яйца. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала первый секретарь Клецкого РК БРСМ Ольга Рудко.

"Православная Пасха всегда считалась семейным праздником, во время которого родители и дети объединялись, чтобы совместными усилиями испечь куличи, покрасить яйца, а впоследствии освятить те продукты, от которых отказывались в период поста. Три года назад решили организовать в преддверии праздника конкурс на лучшее оформление пасхального яйца "Пасха глазами детей". За несколько лет мероприятие стало традиционным, оно помогает поддержать детей в развитии их творческих способностей, объединяет семьи общим приятным и полезным делом", - рассказала Ольга Рудко.

Участником конкурса может стать любой житель города или района. Организаторы мероприятия предоставляют возможность выполнить работу в любой технике и с использованием различных материалов. При желании дети и взрослые могут сделать пасхальное яйцо с использованием нестандартных материалов, техник, приемов и приспособлений как в народных традициях, так и в другом стиле.

После проведения общей творческой выставки создателей лучших работ награждают призами Клецкого благочиния Слуцкой епархии и грамотами Клецкого РК БРСМ. Все поделки в дальнейшем становятся пасхальными подарками для прихожан местного храма.

Конкурс на лучшее оформление пасхального яйца проходит в Клецке с 13 по 28 апреля.-0-