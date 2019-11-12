Конкурс на лучшее письмо Деду Морозу объявили в нацпарке "Припятский"

12 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Новогодняя служба Деда Мороза и Снегурочки объявила конкурс на лучшее письмо зимнему волшебнику припятского Полесья, сообщили БЕЛТА в нацпарке "Припятский".

В послании нужно рассказать о самом заветном желании. "Главное требование - письма должны быть написаны от души и с хорошим настроением, - уточнили в нацпарке. - Дополнить можно рисунками или фотографиями".

Дед Мороз лично выберет 10 самых оригинальных писем. Он оценит креативность, оригинальность и чувство юмора автора каждого послания. Отправитель письма, которое больше других затронет новогоднего кудесника, получит главный приз - медаль с символом нацпарка. Также авторы девяти лучших корреспонденций получат весточку от Деда Мороза.

Письма с пометкой "на конкурс" или "Деду Морозу и Снегурочке" ждут по адресу: 247946, агрогородок Лясковичи, ул. Саши Глушко 7а, Петриковский район, Гомельская область.

Вера в волшебство не имеет границ, поэтому в "Припятском" ждут письма не только от жителей Беларуси. Конкурсные работы принимают до 25 декабря, 26 декабря назовут авторов лучших писем. До 31 декабря Дед Мороз поздравит победителей.

Также с 30 ноября всех желающих приглашают за новыми впечатлениями в зимнюю сказку "Сафари-парка" НП "Припятский". В программе - экскурсия в "Сафари-парк", где можно увидеть дикого кабана, оленя, лося, лань, косулю, зайца и других животных в естественной среде обитания. Также гостей ждет насыщенная развлекательно-познавательная программа. Пригласят и в поместье Деда Мороза. На его территории есть "Карчма", где предложат попробовать блюда национальной кухни.

Национальный парк "Припятский" - сочетание природного, культурного и исторического наследия. Это место называют белорусской "Амазонией" в центре Европы.-0-