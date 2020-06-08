Конкурс на лучшую скамейку объявлен в Полоцке

8 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Конкурс на лучшую скамейку для парка у Кургана Бессмертия объявлен в Полоцке, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Полоцком райисполкоме.

К участию в состязании приглашаются предприятия и организации района, а также все желающие внести личный вклад в благоустройство Полоцка. Все объекты в будущем украсят аллеи городского парка. Лучший из них будет отмечен призом районного Совета депутатов. Члены жюри учтут оригинальность и функциональность скамейки, как она вписывается в концепцию городского парка.

Ранее парковая зона возле Кургана Бессмертия площадью около 14,5 га носила название парка 50-летия советской власти. Долгое время ее территория находилась в запущенном состоянии. Решение о благоустройстве этого места районные власти приняли недавно с учетом внимания местных жителей к данному вопросу. "Фактически на сегодняшний день данная территория является единственной крупной парковой зоной в черте города. Многие горожане любят проводить здесь свободное время с семьей. Летом эта территория задействована в проведении мероприятий фестиваля "Рубон", других знаковых событий", - отметили в горисполкоме.

В настоящее время территория парка уже убрана от мусора, сорной и кустарниковой растительности. Сейчас укладывают асфальт и тротуарную плитку. В будущем здесь планируют обустроить пешеходные и велосипедные дорожки, площадки для занятия спортом, выездной торговли и проведения культурно-массовых мероприятий, наполнить малыми архитектурными формами. Выполнить все в одночасье невозможно, поэтому местные власти не ставят перед собой каких-то конкретных сроков, ведут планомерную работу по благоустройству и будут рады любому вкладу в это дело со стороны.-0-