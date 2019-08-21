Конкурс на самую оригинальную шляпку устроят на конном фестивале в Бресте

21 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 24-25 августа организуют фестиваль "Конная фиеста", сообщил корреспонденту БЕЛТА директор областного центра олимпийского резерва по конному спорту Александр Жукович.

Конный фест в областном центре организуют в третий раз, нынешнюю программу решено сделать двухдневной. "Во-первых, параллельно проходит первенство республики среди юниоров по преодолению препятствий, можно будет понаблюдать за соревнованиями. Во-вторых, захотели разнообразить фестиваль. В первый день организуем больше конкурсов для мальчиков и мужчин, а второй сделаем женским, семейным. На соревнованиях по конному спорту принято приходить в шляпках, поэтому решили возродить традицию и провести конкурс среди женщин", - отметил Александр Жукович.

Гости примут участие в подготовленных для них испытаниях. Например, 24 августа мужчинам предложат преодолеть импровизированную полосу препятствий, чтобы определить самого сильного, быстрого и ловкого. Мальчики смогут сыграть в "конный футбол". Суть в том, что забить гол нужно деревянной лошадкой. Одним из самых интересных событий второго дня фестиваля обещает стать конкурс "Лучшая мама". Посоревнуются между собой и девочки: будет определена обладательница самой озорной косички. Продолжит праздник семейная эстафета. Победителей и призеров ожидают подарки.

"Будут работать различные зоны отдыха. Запланировано выступление конноспортивного клуба "Белая Русь", участники которого продемонстрируют мастерство владения мечами и саблями. Организуем катание на лошадях, желающие смогут поиграть в уличные шашки, поучаствовать в конкурсе рисунков. Будет работать выездная торговля, гостям предложат угоститься ухой, солдатской кашей, шашлыком, блинами", - добавил собеседник.

Организаторами "Конной фиесты" являются Брестский областной ЦОР по конному спорту, управление спорта и туризма облисполкома при поддержке горисполкома.-0-