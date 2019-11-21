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21 ноября 2019, 10:32

Конкурс на самый большой овощ пройдет во время областных "Дажынак" в Сморгони

Фото из архива
Фото из архива

21 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Выставку-конкурс на самый большой овощ проведут во время областного фестиваля-ярмарки тружеников села "Дажынкi" в Сморгони 23 ноября. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Сморгонском райисполкоме.

Победителей будут определять в нескольких номинациях: самый большой картофель, свекла, морковь, капуста, лук, тыква, чеснок и другие. У летнего амфитеатра организуют выставку овощей-великанов.

"Программа праздника насыщена культурными, игровыми, интерактивными мероприятиями. Например, в городском парке будет работать музейно-этнографическая экспозиция под открытым небом "Ад сявенькі да хлеба". Здесь все желающие смогут окунуться в атмосферу быта в крестьянской избе: погладить рушник скалкой, вычесать лен, поучаствовать в мастер-классах по лозоплетению, ткачеству и плетению поясов", - рассказали в райисполкоме. В парке будет работать и город мастеров.

Традиционно представят свои подворья районы области: на улице Советской можно будет познакомится с особенностями каждого из них. Например, Сморгонщина издревле славится своими баранками. На подворье района можно будет не только угоститься ими, но и научиться готовить. Весь центр города превратится в праздничную площадку. Будут зоны активности для детей, запланировано проведение традиционных спортивных состязаний.

Откроется фестиваль торжественным шествием делегаций районов области к главной сцене на площади Ленина. Из маленьких снопов зерновых культур всех регионов на главной сцене сложат один из символов праздника - главный дожиночный сноп. Торжественное открытие на главной сцене продолжит концертная программа. Хедлайнерами ее вечерней части станут арт-группа "Беларусы", группа J:Морс, а также певица Искуи Абалян.

"К празднику изменилась и сама Сморгонь. Капитально отремонтирована улица Советская: обновлено покрытие проезжей части, тротуары, освещение, установлены новые дорожные знаки. Благоустроен пешеходный бульвар вдоль улицы. Здесь к празднику установлены декоративные скамейки с гербами всех районов области", - рассказали в Сморгонском райисполкоме. Кроме того, отремонтированы улицы Гагарина, Победы, Ветеранов, Заводская. Начаты работы по реконструкции проспекта Индустриального, завершить их планируют в 2021 году.

К празднику откроется отремонтированное здание Центра культуры: закуплены новые кресла для зрительного зала, современное звуковое и световое оборудование. Обновлены кровли в политехническом лицее и детской школе искусств имени Огинского. Приведены в порядок здания районной библиотеки, прокуратуры, почты, торговых и бытовых объектов, капитально отремонтировано стоматологическое отделение районной поликлиники. Продолжается также реконструкция городского бассейна. Открытие его запланировано на начало следующего года.

В центре внимания не только город. Выполнен и ремонт 25 км местных и республиканских дорог на территории района.-0-

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Дажынкi конкурс Сморгонь
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