Конкурс новогоднего оформления Могилева стартует 14 декабря

4 декабря, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Конкурс на лучшее новогоднее и рождественское оформление проведут в Могилеве среди организаций и их структурных подразделений, учреждений, а также среди собственников одноквартирных жилых домов, расположенных на территории областного центра, сообщили БЕЛТА в горисполкоме.

Конкурс пройдет в два этапа. Первый (с 14 декабря по 4 января) предусматривает украшение объекта и подачу заявки на участие. Предприятия и организации должны ее подать в отраслевые комиссии, которые будут созданы структурными подразделениями горисполкома. Собственники жилых домов - в комиссии администраций Ленинского и Октябрьского районов в зависимости от места проживания. Комиссии изучат результаты проделанной работы и определят троих претендентов на призовые места в соответствующей группе.

Второй этап продлится с 4 по 14 января. Комиссии определят победителей конкурса в каждой из групп. Их наградят денежными премиями: предприятия получат до 40 базовых величин (1 БВ сейчас составляет Br24,5), учреждения социальной сферы - до 25, собственники домов - до 10.-0-