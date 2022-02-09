Конкурс патриотической и афганской песни "О героях былых времен" проведут в Климовичах

9 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Районный конкурс патриотической и афганской песни "О героях былых времен" пройдет 11 февраля в Климовичах. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевском областном методическом центре народного творчества и культурно-просветительной работы.

Конкурс состоится в районном центре культуры и будет приурочен к 33-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. К участию в нем приглашают индивидуальных исполнителей, вокальные ансамбли, а также творческих работников в возрастной категории от 14 до 31 года.

По результатам конкурсных выступлений участникам будут вручены дипломы лауреатов I, II, III степеней. Жюри будет оценивать уровень исполнительского мастерства - артистизм, музыкальность и выразительность, оригинальность художественной трактовки прозвучавшего произведения, сложность репертуара и аранжировки.

По словам организаторов, творческое состязание направлено на патриотическое воспитание молодежи, развитие и популяризацию военно-патриотической песни. Оно будет способствовать выявлению новых талантов и формированию у подрастающего поколения уважительного отношения к историческим и культурным ценностям белорусского народа.-0-