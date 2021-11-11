11 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Открытый конкурс патриотической песни "Сердцем причастны" проходит в Могилевской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель председателя Могилевской областной организации "Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане" Валерий Ванькович.

По его словам, в этом году впервые за историю творческого соревнования возраст участников не ограничен. "Открытый региональный конкурс в этом году пройдет уже в шестой раз. И мы решили не ограничивать возраст участников, а разбить их на две категории. Младшая - от 14 до 25 лет. Старшая - от 25 и старше. Конкурс проводится среди ансамблей и солистов учреждений общего среднего образования, дополнительного образования детей и молодежи, профессионально-технического и среднего специального образования, трудовых коллективов предприятий и организаций, - рассказал Валерий Ванькович. - Традиционно большая часть конкурсантов - подростки и молодежь. В старшей группе выступают часто те, кто служил в Афганистане в период военных действий. Они не понаслышке знают о тех событиях, что тогда происходили. И их творческие номера всегда попадают в самое сердце. Младшие ребята чаще исполняют военные, патриотические песни. Это всегда трогательно".

Проводится творческое соревнование в нескольких номинациях: лучший вокалист, ансамбль и исполнитель песен периода войны в Афганистане 1979-1989 годов.

Для участия в конкурсе необходимо прислать видеоролик с записью исполнения творческого номера. Хронометраж - до 5 минут. Работы принимаются на электронную почту bsvvamogilev@tyt.by до 22 ноября.

"Из-за непростой эпидемиологической обстановки финал конкурса в этом году пройдет в заочном формате. Однако мы надеемся, что в следующем году у нас получится провести творческое соревнование в полном объеме", - поделился Валерий Ванькович.-0-