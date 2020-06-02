Конкурс "Пинск Инвест Уикенд-14" пройдет в цифровом формате

2 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Конкурс инновационных проектов молодых разработчиков "Пинск Инвест Уикенд-14" пройдет 5 июня в цифровом формате, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая лабораторией "Бизнес-центр" Полесского государственного университета кандидат экономических наук Юлия Рыбалко.

"Конкурс проводится в соответствии с планом стартап-мероприятий, утвержденным Министерством экономики. Впервые он пройдет в цифровом формате. Пять лет назад в нашем вузе разработали проект "Цифровой университет". Это позволило без труда организовать работу в удаленном формате", - отметила Юлия Рыбалко.

Конкурсу молодежных бизнес-идей предшествовал предварительный отбор. На онлайн-смотрах было представлено более полутора десятков инновационных проектов, имеющих социальную и экономическую значимость. Их авторы - студенты различных групп и специальностей ПолесГУ. В качестве иностранного участника заявлен Ростовский государственный экономический университет с проектом "Летние площадки Air Space".

Большая часть разработок представляет собой актуальные исследования в области зеленой экономики, здорового образа жизни, биотехнологий, экологии и туризма. В частности, в Пинске предлагается создать туристско-информационный центр, открыть "Историческое кафе" с национальной белорусской кухней. Среди других предложений - использование синтетических деревьев для поглощения СО2 и очищения атмосферы от углекислого газа, разработка приложения для создания туристических маршрутов по Беларуси.

"Основная масса проектов нацелена не только на получение прибыли, но и на определенный социальный эффект, что является особенностью нашего мероприятия. Каждый участник конкурса имеет потенциальную возможность получить финансовую поддержку для реализации своей инициативы", - подчеркнула завлабораторией.

В качестве экспертов на "Пинск Инвест Уикенд-14" ожидают представителей ПРООН, руководителей банков, местных исполкомов, Белорусского инновационного фонда, успешных предпринимателей. Интерес к мероприятию проявили Институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы (ГУ "БелИСА") Государственного комитета по науке и технологиям и департамент по предпринимательству Министерства экономики.-0-