Конкурс-пленэр мастеров резьбы по дереву пройдет в Бобруйском районе

4 июля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Второй республиканский конкурс-пленэр мастеров резьбы по дереву "Перевоплощение дерева" пройдет с 5 по 12 июля на базе отдыха "Вербки" в Бобруйском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Бобруйском горисполкоме.

Мероприятие соберет около 30 конкурсантов - представителей предприятий лесной и деревообрабатывающей отрасли. В их числе работники ОАО "ФанДОК", "Борисовдрев", "Новосверженский лесозавод", "Мостокдрев", "Витебскдрев", Витебского, Мозырского, Октябрьского, Кличевского и Бобруйского лесхозов. За звание лучшего мастера резьбы по дереву будут бороться как опытные профессионалы своего дела, так и начинающие резчики. Конкурсанты должны изготовить сюжетные монументальные скульптуры из дерева. Лучшие из них затем украсят улицы города на Березине.

Подведение итогов конкурса состоится 12 июля. В этот день для участников и гостей пройдет мастер-класс скоростной резьбы бензопилами, откроется выставка авторских работ, готовится разноплановая культурно-развлекательная программа.

"Основная цель конкурса - развитие традиций, привлечение внимания к отрасли, повышение значимости и престижа профессии резчиков по дереву, выявление и поддержка талантливых мастеров, развитие экологического туризма", - отметили в горисполкоме.

Организаторами конкурса выступают Белорусский профсоюз работников леса и природопользования, концерн "Беллесбумпром" и ОАО "ФанДОК" при поддержке Министерства культуры и Бобруйского горисполкома.-0-