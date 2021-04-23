23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конкурс "Победа в объективе" стартовал в БГУ. Он посвящен предстоящему Дню Победы и направлен на формирование патриотических чувств у студенческой молодежи. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

К участию приглашаются студенты, аспиранты и магистранты БГУ. Конкурс включает пять номинаций: "Отголоски прошлого", "Лицо нашей Победы", "Мы не забыли", "Прошлое рядом", "Чувства и эмоции тогда и сейчас…". Авторы могут присылать по одному тематическому снимку в каждую из категорий. Предлагается запечатлеть вещи, которые напоминают о кровавой трагедии, показать одно и то же место в военное время и в наши дни, отобразить на фото почтенное отношение к ветеранам или сделать портрет одного из них.

"Принимаются снимки в электронном виде до 4 мая включительно по адресу: bsu.profkom@gmail.com с пометкой "Фотоконкурс "Победа в объективе". Необходимо указать фамилию, имя, отчество участника, факультет, курс и контакты. Фотография формата JPEG может быть цветной или черно-белой, не должна содержать подписей и логотипов, компьютерная обработка допускается", - рассказали в пресс-службе.

Результаты будут объявлены 6 мая. Победители получат памятные призы от организатора фотоконкурса. Инициатором акции выступает первичная профсоюзная организация студентов БГУ.-0-