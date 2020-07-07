Конкурс цветочных композиций и букетов пройдет в Бобруйске 17 июля

7 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Городской конкурс-выставка цветочных композиций и букетов "Цветы для святой Елисаветы" пройдет в Бобруйске 17 июля. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала директор Центра досуга и творчества Бобруйска Ирина Роскач.

"Конкурс-выставка будет проходить в Бобруйске в третий раз. Ее организаторами стали Бобруйская епархия БПЦ, городская организация ОО "Белорусский союз женщин" и Центр досуга и творчества Бобруйска. Мероприятие пройдет с 14.00 до 20.00 в духовно-просветительском центре прихода храма святой преподобномученицы Великой Елисаветы по улице Красноармейской, 65", - рассказала директор центра.

Конкурсные работы могут быть оформлены в произвольном стиле. Обязательное условие - использование живых цветов. При составлении букетов и композиций разрешено добавлять разнообразные декоративные элементы и украшения. На всех представленных работах должны быть этикетки, в которых нужно указать ФИО автора, место работы или учебы, адрес и контактный телефон.

"Участниками конкурса могут стать прихожане церкви, жители Бобруйска, профессиональные флористы и все желающие. Работы нужно привезти в духовно-просветительский центр в первый день конкурса с 12.00 до 16.00, - отметила Ирина Роскач. - В представленных работах должна просматриваться оригинальность, гармоничность и творческая индивидуальность автора".

Познакомиться с экспонатами можно будет до 19 июля включительно.-0-