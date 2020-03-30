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30 марта 2020, 07:41

Конкурс видеороликов "75 лет Победы" проводят в Могилеве

Фото из архива
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30 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Конкурс видеороликов "75 лет Победы" проходит в Могилеве, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника отдела идеологической работы и по делам молодежи Могилевского горисполкома Ирина Столярова.

"Конкурс посвящен 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. И одна из главных задач творческого состязания - привлечь внимание общественности и напомнить людям о проявленных во время войны героизме и самоотверженности военнослужащих и мирных жителей", - отметила Ирина Столярова.

Все желающие вне зависимости от возраста и рода деятельности как в командах, так и индивидуально могут стать участниками конкурса. Продолжительность присланной работы - до трех минут. "Ролики могут быть самыми разными: интервью, репортажи, творческие съемки. Жанр работы определяет сам автор. Кроме этого, в видео допустимо использовать фотографии, - прокомментировала Ирина Столярова.

Конкурс, организатором которого выступает Могилевский городской исполнительный комитет, продлится до 4 мая. Подать заявку и прислать творческую работу можно до 24 апреля. Победители получат дипломы и ценные призы. Лучшие видеоработы будут транслироваться в городе во время праздничных мероприятий.-0-

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