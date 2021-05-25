Конкурс видеороликов о малой родине организовал БРСМ в Витебской области

25 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебский областной комитет БРСМ запустил региональный конкурс видеороликов, который пройдет по 17 сентября и посвящен Году народного единства, сообщили БЕЛТА организаторы.

Молодым людям предлагают рассказать о своей малой родине, достопримечательностях, истории и легендах в формате видео. "Конкурс проводится для презентации красот и памятных мест самых дальних и малых уголков Витебской области, привлечения туристов. В творчестве и идеях участников мы не ограничиваем, главное, чтобы было интересно и увлекательно", - отметил первый секретарь областного комитета БРСМ Владимир Бабичев.

Конкурс пройдет в двух номинациях: "Видео-тур по малой родине" и "Лучший видеоролик online". Участие смогут принять все желающие в возрасте от 14 до 31 года - члены БРСМ, отправив до 16 августа свои видеоработы в адрес организаторов.

Победителей конкурса в первой номинации определят до 1 сентября, дополнительно одного победителя смогут выбрать путем народного голосования в группе Витебской областной организации БРСМ в "Вконтакте". Члены жюри отберут для голосования не более 15 работ.-0-