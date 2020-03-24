Конкурс видеороликов о малой родине запустили в Витебской области

24 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Витебский областной комитет БРСМ выступил в Год малой родины организатором конкурса видеороликов "Витебщина LIVE 2020!", который будет проводиться по 26 апреля, сообщили БЕЛТА в обкоме общественного объединения.

Молодым людям предлагают рассказать о своей малой родине, достопримечательностях, истории и легендах, сделать своеобразный видеотур о месте, где живешь. "В творчестве и идеях участников не ограничиваем. Главное, чтобы было интересно и увлекательно", - отметил второй секретарь областного комитета Владимир Бабичев.

Участие в творческом состязании смогут принять все желающие в возрасте от 14 до 31 года, отправив до 26 апреля свои работы организаторам. Победителей определят до 10 мая. Дополнительно один лучший ролик смогут выбрать через голосование в группе Витебской областной организации БРСМ в Вконтакте.-0-