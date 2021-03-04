4 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Областной конкурс видеороликов "Женщины Могилевщины" стартовал в регионе. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском обкоме ОО "БРСМ".

"В преддверии Международного женского дня в области стартует конкурс видеороликов, посвященных женщинам нашего региона, - отметили в обкоме. - Участниками творческого соревнования может стать союзная молодежь в возрасте от 14 лет до 31 года".

Конкурс будет проходить по трем номинациям: "Поздравление женщине" - здесь автор может подготовить видеопоздравление для женщин. Это может быть создание подарка своими руками, исполнение песни или стихотворения - главное, чтобы идея соответствовала тематике номинации. Следующая номинация "Женщина в моей жизни" - это должен быть рассказ участника о главной женщине в своей жизни. Здесь автор может высказать слова благодарности, интересные факты из биографии и профессии женщины, о которой будет идти рассказ. Еще одна номинация - "Женщина в профессии" - это может быть демонстрация участницей своей профессии, любимого дела или хобби. "При создании роликов можно использовать монтаж и различные спецэффекты, также допускается использование фотографий и архивных съемок", - подчеркнули организаторы.

Ролики, которые допускаются к участию в конкурсе, должны содержать информационную заставку, где будет указана номинация и данные автора или группы авторов (ФИО). Формат видео - MP4, AVI, WMV, продолжительность - не более 1 минуты.

Для участия в конкурсе нужно прислать видео и заявку на электронную почту областного комитета БРСМ brsmmogilevobl@gmail.com до 12 марта. После этого организаторы отберут несколько работ в каждой номинации, которые будут участвовать в голосовании в социальных сетях. Оно пройдет с 15 по 17 марта на официальной страничке "Молодежь Могилевщины" в Instagram. "Те участники, чьи работы наберут большее количество голосов, станут победителями", - отметили в обкоме.

Победители в каждой номинации будут награждены дипломами и ценными подарками.-0-