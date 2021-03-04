ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 4 марта 2021
Минск Сплошная облачность +1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
08:01 Прототип корабля Starship взорвался после посадки в Техасе Технологии
07:54 Для конкурсантов "100 идей для Беларуси" в Гродненской области проведут цикл занятий с экспертами Регионы
07:40 В Германии продлили карантин до 28 марта В мире
07:16 Конкурс видеороликов "Женщины Могилевщины" стартовал в регионе Регионы
07:08 Европейский квалификационный турнир по боксу пройдет в Париже Спорт
07:00 "Благодарю за честную, безупречную службу" - Лукашенко поздравил сотрудников МВД с Днем милиции Президент
07:00 Картина дня: финал "Золотой шайбы", кредиты на потребительские нужды и традиции хлебопечения Общество
00:57 В Аргентине нашли останки динозавра, жившего 140 млн. лет назад В мире
00:04 Тысячи людей в Греции вынуждены проводить ночь на открытом воздухе после мощного землетрясения В мире
03.03.21
03.03.21 23:13 Ярославский "Локомотив" с победы начал серию плей-офф в чемпионате КХЛ Спорт
03.03.21 23:08 Восемь человек пострадали в Швеции в результате нападения вооруженного мужчины В мире
03.03.21 22:28 Арина Соболенко проиграла в 1/8 финала турнира в Дохе Спорт
03.03.21 22:00 Норвежка Марен Лундбю выиграла золото ЧМ в прыжках на лыжах с трамплина Спорт
03.03.21 21:54 Эксклюзивные кадры Полоцка времен войны представили на музейной выставке Культура
03.03.21 21:48 Парламентское собрание: согласовывается новый проект по ремонту и реставрации Брестской крепости Регионы
03.03.21 21:37 В Минске представили более 50 работ художников Ирины и Анатолия Кузнецовых Культура
03.03.21 21:32 В мире за сутки выявили более 348 тыс. случаев заражения COVID-19 В мире
03.03.21 21:28 Хоккеисты жлобинского "Металлурга" с победы стартовали в четвертьфинале плей-офф чемпионата Беларуси Спорт
03.03.21 21:22 БСЖ и "Беллегпром" подготовили культурную программу к 8 Марта Регионы
03.03.21 21:18 Среди продуктов питания в ЕАЭС за год больше всего подорожали сахар, картофель и подсолнечное масло Экономика
03.03.21 21:11 Хоккеисты "Юности" обыграли "Брест" в первом матче четвертьфинала плей-офф чемпионата Беларуси Спорт
03.03.21 21:01 Число жертв в столкновениях в Мьянме увеличилось до 38 В мире
03.03.21 20:43 Институты метрологии Беларуси и Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве Общество
03.03.21 20:29 Палитра весны: в НББ представили выставку акварели и рисунка Культура
03.03.21 20:18 Этап эстафеты огня перед Олимпиадой в Токио посвятят Играм-1964 Спорт
03.03.21 20:03 Посол Беларуси вручил верительные грамоты Президенту Кении Политика
03.03.21 20:02 "Белая Русь" в ближайшее время может превратиться в Партию народного единства Политика
03.03.21 19:51 В Минске сегодня ограничат движение транспорта в направлении улиц Богдановича и Селицкого Регионы
03.03.21 19:49 Пропавшая в Борисове 14-летняя школьница найдена Происшествия
03.03.21 19:48 Воскресенский заявил о создании партии из активистов протестного движения Политика
Все новости
Все новости
Регионы
04 марта 2021, 07:16

Конкурс видеороликов "Женщины Могилевщины" стартовал в регионе

Фото из архива
Фото из архива

4 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Областной конкурс видеороликов "Женщины Могилевщины" стартовал в регионе. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском обкоме ОО "БРСМ".

"В преддверии Международного женского дня в области стартует конкурс видеороликов, посвященных женщинам нашего региона, - отметили в обкоме. - Участниками творческого соревнования может стать союзная молодежь в возрасте от 14 лет до 31 года".

Конкурс будет проходить по трем номинациям: "Поздравление женщине" - здесь автор может подготовить видеопоздравление для женщин. Это может быть создание подарка своими руками, исполнение песни или стихотворения - главное, чтобы идея соответствовала тематике номинации. Следующая номинация "Женщина в моей жизни" - это должен быть рассказ участника о главной женщине в своей жизни. Здесь автор может высказать слова благодарности, интересные факты из биографии и профессии женщины, о которой будет идти рассказ. Еще одна номинация - "Женщина в профессии" - это может быть демонстрация участницей своей профессии, любимого дела или хобби. "При создании роликов можно использовать монтаж и различные спецэффекты, также допускается использование фотографий и архивных съемок", - подчеркнули организаторы.

Ролики, которые допускаются к участию в конкурсе, должны содержать информационную заставку, где будет указана номинация и данные автора или группы авторов (ФИО). Формат видео - MP4, AVI, WMV, продолжительность - не более 1 минуты.

Для участия в конкурсе нужно прислать видео и заявку на электронную почту областного комитета БРСМ brsmmogilevobl@gmail.com до 12 марта. После этого организаторы отберут несколько работ в каждой номинации, которые будут участвовать в голосовании в социальных сетях. Оно пройдет с 15 по 17 марта на официальной страничке "Молодежь Могилевщины" в Instagram. "Те участники, чьи работы наберут большее количество голосов, станут победителями", - отметили в обкоме.

Победители в каждой номинации будут награждены дипломами и ценными подарками.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
БРСМ женщины конкурс Могилевская область
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Для конкурсантов "100 идей для Беларуси" в Гродненской области проведут цикл занятий с экспертами
Фото из архива Парламентское собрание: согласовывается новый проект по ремонту и реставрации Брестской крепости
Фото из архива БСЖ и "Беллегпром" подготовили культурную программу к 8 Марта
Фото из архива В Минске сегодня ограничат движение транспорта в направлении улиц Богдановича и Селицкого
Фото из архива В Октябрьском и Фрунзенском районах столицы в 2021 году откроют новые детские сады
Михаил Гриб. Фото МВД Милиционер должен с достоинством носить свои погоны - Гриб
Главное
Во время совещания Лукашенко рассказал о подробностях переговоров с Путиным и отреагировал на домыслы
Андрейченко: реальная соцподдержка государства является неизменным национальным брендом Беларуси
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1311 пациентов с COVID-19, выписаны 1316
Живописные пейзажи и еще шесть причин, почему вы захотите жить в ЖК "Парк Челюскинцев"
Топ-новости
Картина дня: финал "Золотой шайбы", кредиты на потребительские нужды и традиции хлебопечения
"Благодарю за честную, безупречную службу" - Лукашенко поздравил сотрудников МВД с Днем милиции
В правовое регулирование оборота боевого оружия внесены изменения
Минтруда рассказало о программных документах по улучшению экономических возможностей женщин
Объединенный штаб ОДКБ провел сбор по улучшению взаимодействия в кризисных ситуациях
"Белая Русь" в ближайшее время может превратиться в Партию народного единства
Воскресенский заявил о создании партии из активистов протестного движения
Пропавшая в Борисове 14-летняя школьница найдена
МТС запустил собственный дата-центр
Показ обновленного спектакля "Паўлінка" проходит в Купаловском театре
Петришенко: вузы должны готовить специалистов разных отраслей и воспитывать молодежь
Число резидентов ПВТ превысило 1 тыс.
Исаченко: существующая госполитика позволила Беларуси войти в список мировых лидеров в области ЦУР
Совмин утвердил госпрограмму "Увековечение памяти о погибших при защите Отечества" до 2025 года
Законодательство о государственной статистике претерпит изменения
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.