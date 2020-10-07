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07 октября 2020, 07:17

Конкурсы для мам и перетягивание авто для пап - ГАИ проведет акцию к Дню матери в Витебске

Фото из архива
Фото из архива

7 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске госавтоинспекторы проведут к Дню матери акцию "С мамой безопасно!", сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель ГАИ УВД облисполкома Александр Казючиц.

Мероприятие пройдет 14 октября на базе средней школы №38 по Московскому проспекту. Для ребят будет работать автогородок, красочные фотозоны, запланированы конкурс рисунков на асфальте и показательные выступления воспитанников школы спортивного ушу. Их мам также ожидают различные конкурсы, в том числе выполнение диагональной парковки и проверка на знание теории ПДД. Добавить очков в копилку им помогут мужья: папам предстоит принять участие в перетягивании авто. Всех участников ожидают приятные сюрпризы.

На праздник организаторы приглашают всех жителей микрорайона. Насыщенная программа подарит массу положительных эмоций и станет хорошим тимбилдингом для всей семьи. Аналогичные мероприятия чуть в меньшем масштабе пройдут в этот день и в других райцентрах области.-0-

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акция Витебск ГАИ праздник семья
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