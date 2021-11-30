Конкурсы и подарки, закладка аллей: акция "Зеленый двор вместе" в Минске продолжит развиваться

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 5 тыс. деревьев и 9,6 тыс. кустарников, конкурсы и подарки для участников, посадки памятных аллей - об итогах ежегодной экологической акции "Зеленый двор вместе" в этом году корреспонденту БЕЛТА рассказали в ГО "Минское городское жилищное хозяйство".

"Традиционная акция и субботники по наведению порядка в нашем городе дали участникам возможность не только позаботиться о столице, но и получить незабываемые позитивные эмоции. Для вовлечения широких слоев населения и общественности в наведение порядка, благоустройство и озеленение территории Минска наше объединение и организации, входящие в его состав, распространяли информацию об акции в СМИ, интернете, аккаунтах в социальных сетях, на официальных сайтах и т.д. И мы получили отклик, - отметили специалисты минского предприятия. - Кроме того, новшеством при проведении акции в этом году стали организованные КУП ЖКХ конкурсы для участников разных возрастных категорий, совместные работы по посадке целых аллей из деревьев и кустарников, а также приятные сюрпризы".

Так, КУП "ЖКХ Заводского района Минска" по адресу ул.Голодеда, 57/2/3, был организован детский конкурс рисунка на асфальте "Мир глазами детей", посвященный озеленению, в ходе которого во дворе "поселились" саженцы ивы.

КУП "ЖКХ Ленинского района Минска" провели акцию по посадке деревьев "Растем вместе", в которой участвовали семьи с детьми. Активно участвовало подрастающее поколение и в Партизанском районе.

В Московском и Советском районах коммунальники подготовили приятные сладкие и памятные сюрпризы, которые получали по субботам участники акции во время посадки зеленых насаждений. На озеленении и наведении порядка традиционно активно поработали члены КОТОС.

В Первомайском районе к акции по посадке деревьев подключились не только трудовые коллективы ЖКХ и неравнодушные жители, но и учащиеся средних и средних специальных учебных заведений, а также члены районной общественной организации "Белая Русь".

Во Фрунзенском районе организации ЖКХ совместно с Белорусским союзом женщин 14 октября высадили аллею Матери на пересечении улиц Неманской и Притыцкого.

В микрорайоне Масюковщина на месте бывшего концлагеря для советских военнопленных совместно с учащимися колледжей района, активистами РОО "Белая Русь", представителями КУП ЖКХ и УП "Зеленстрой Фрунзенского района Минска", а также депутатов высажена памятная дубовая аллея. А коммунальные предприятия совместно с первым замглавы администрации района высадили липовую аллею на пересечении улиц Горецкого и Ширмы.

"Всего в рамках акции "Зеленый двор вместе" по итогам 2021 года на придомовых территориях, обслуживаемых КУП ЖКХ, высажено 5051 дерево и 9600 кустарников, - заключили на предприятии. - Планируем и дальше развивать появившиеся в этом году новые идеи акции. Чтобы, участвуя в благоустройстве дворов, улучшении состояния окружающей среды нашего города, минчане еще и проводили время с пользой, весело и креативно".-0-