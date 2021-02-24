Конкурсы инновационных идей придают молодежи уверенность в своих силах - мнение

24 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Конкурсы инновационных идей придают молодежи уверенность в своих силах. Таким мнением поделился с корреспондентом БЕЛТА призер финала республиканского молодежного конкурса "100 идей для Беларуси" врач-нейрохирург Гомельской областной клинической больницы Евгений Ковалев.

Евгений Ковалев вместе с коллегами Сергеем Кириленко и Андреем Филюстиным представили проект "Применение смартфон-ассистированной технологии дополненной реальности для предоперационного планирования", который был отмечен жюри. Авторский коллектив стал одним из победителей в номинации "Медицина, фармация, медицинская техника". Это приложение для смартфона, которое добавляет в реальный мир виртуальное трехмерное изображение необходимой зоны визуализации пациента. "Оно позволяет выполнить предоперационную подготовку, пройти симуляционный тренинг, создает возможность дистанционного обучения. Также устройство можно использовать для повышения осведомленности пациентов о характере планируемого вмешательства. Это будет способствовать получению информированного согласия на лечение", - рассказал соавтор проекта.

Сергеенко: в Беларуси созданы все возможности для развития творческой инициативы молодежи В 10-м сезоне в оргкомитет конкурса подано более 1,2 тыс. заявок. В октябре-ноябре 2020 года состоялось 80 районных и зональных отборочных этапов, в декабре - шесть областных, минский городской, отборочный тур Национальной академии наук.

Молодой человек вдохновлен вниманием к проекту и признателен жюри за оценку. "Конкурс позволяет привлечь наиболее активную, одаренную, вдохновленную молодежь с ее блестящими идеями. Он позволяет показать наши мысли и идеи в инновационном проекте, почувствовать дополнительную уверенность в своих силах, найти товарищей по духу и, возможно, в будущем реализовать совместные проекты. Также есть возможность заручиться поддержкой спонсоров. Конкурс дал уверенность, что наши идеи нужны, их ценят. Мы и дальше будем работать в этом направлении. Есть еще идеи, чтобы представить в конкурсе в следующий раз", - отметил Евгений Ковалев. Также он поблагодарил обком и горком БРСМ за поддержку в организации и продвижении идей на всех этапах отбора.

Спецприза платформы "Знай.бай" удостоен проект учащейся 4 курса Гомельского государственного художественного колледжа Анастасии Невдашенко "Словоход". Это приложение для увлекательного изучения белорусского языка. Игра находится в стадии разработки, основная программная и графическая часть готовы. В планах расширение платформы изучаемых языков: добавление английского. Анастасия не исключает, что в структуру приложения будет добавлен и раздел грамматики, возможность изучения лексики с помощью фильмов, песен, литературы.

Всего от юго-восточного региона на выставке-презентации представили свои идеи 10 молодых ученых, рационализаторов, изыскателей, которые названы лучшими по итогам областного этапа. На суд экспертного совета они предложили 11 авторских проектов.

Финал проекта состоялся сегодня в Минске. Организаторами "100 идей для Беларуси" выступили Белорусский республиканский союз молодежи, Государственный комитет по науке и технологиям при поддержке Министерства образования. Официальными партнерами республиканского финала выступили ОАО "БЕЛАЗ"- управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ" и "ООО "Евроторг".-0-

Фото БРСМ