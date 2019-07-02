Конкурсы, рукоделие, много орнамента: "Дзень вышыванкi" пройдет 3 июля в Минске

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчан и гостей столицы приглашают присоединиться к празднику с национальным колоритом - "Дню вышыванкі", который пройдет 3 июля в учебно-развлекательном центре "Солнечная долина", сообщили БЕЛТА в городском комитете БРСМ.

Организаторы обещают много интерактива. Будут организованы передвижная площадка "Назаві знакамітую асобу - атрымай цукерку", фотовыставка "Сэлфі і фота з вышыванкай". В салоне белорусского орнамента "Родныя ўзоры" каждый сможет выбрать себе орнамент с тем сакральным смыслом, который ему больше по душе, и нанести его с помощью аквагрима на лицо, руки и т.д. Любителям различного рода ремесел и рукоделия придутся по вкусу мастер-классы города мастеров. Смекалистые и активные смогут, выполнив задания, выиграть майку-вышиванку в подарок. И запечатлеть яркий момент праздника всем участникам предложат в фотоателье "Натхненне".

Кульминацией гуляний станет концертная программа, которая начнется в 17.00: на сцене выступят молодые, но яркие и талантливые исполнители, состоится розыгрыш подарков с элементами вышиванки и дефиле моделей в костюмах от белорусского дизайнера Анастасии Фалькович, а также танцевальный флешмоб "Усе ў вышыванках".

Организатором праздника в столице выступает Минский городской комитет БРСМ.

"Дзень вышыванкi" пройдет и во всех регионах страны. Проект включает целый ряд мероприятий, неизменным атрибутом которых является национальный орнамент: арт-парад "Пад сцягам з вышыванкай", "Беларускі кірмаш", выставки-презентации агроусадеб "Запрашаем да нас", интерактивные площадки "Народныя гульні", мастер-классы "Горад майстроў", творческие программы "#Я люблю Беларусь", флешмоб "Пацалунак у вышыванцы" и др. Также в аккаунте brsmby сервиса Instagram набирает обороты фотоконкурс "Сэлфі&фота з вышыванкай". Он ежегодно объединяет тысячи участников по всей стране.

И уже состоялись первые мероприятия популярной акции БРСМ - "Падары немаўляці вышыванку". По всей стране в родильных домах вручают распашонки и ползунки с национальным орнаментом мамам и их новорожденным гражданам Беларуси, которые родились накануне Дня молодежи и Дня Независимости Беларуси.

БРСМ реализует проект "Дзень вышыванкі" уже в четвертый раз. Он направлен на формирование гражданско-патриотической культуры молодежи и сохранение национальных традиций.-0-