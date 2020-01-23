Конкурсы, стретчинг и флешмоб - в Витебском районе пройдет спартакиада актива БРСМ

23 января, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Областная зимняя спартакиада актива БРСМ пройдет 24-25 января на базе детского оздоровительного лагеря "Энергетик" в деревне Малые Летцы Витебского района, сообщили БЕЛТА в областной организации БРСМ.

Спартакиада - это традиционное мероприятие для молодежи Витебщины. Проводят ее два раза в год - осенью и зимой. Участие в мероприятии примут порядка 100 человек из числа представителей активной работающей и студенческой молодежи из каждого района области.

"Прежде всего хотим, чтобы парни и девушки из разных городов и районов области могли перезнакомиться, завести новых друзей. Поэтому составы команд на спартакиаде формируем не по территориальному признаку, а путем жеребьевки. Ведь лучше всего сплочение происходит в непринужденной веселой атмосфере", - сказал первый секретарь областной организации БРСМ Вячеслав Хрол.

Также в этом году постарались изменить формат встречи. Организаторы подготовили конкурс на лучший костюм, конкурс среди Татьян, пройдут молодежный стретчинг, появятся новые спортивные задания. На спартакиаде молодежь флешмобом #BRSM_18 откроет череду праздничных мероприятий 18-летия союза молодежи.-0-