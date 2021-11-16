Консервы, детское питание и медикаменты - в Могилеве собирают гуманитарный груз для беженцев

16 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Сегодня у Могилевского облисполкома собирают гуманитарную помощь для беженцев, которые оказались в сложной ситуации на белорусско-польской границе. К благотворительной акции присоединились структурные подразделения Могилевского облисполкома, областные Совет депутатов и ассоциация местных Советов депутатов, организации города, передает корреспондент БЕЛТА.

В качестве помощи беженцам принесли мясные и рыбные консервы, воду, соки, детское питание, хлебобулочные изделия, средства личной гигиены, а также теплую обувь и одежду.

Как отметила председатель Могилевского областного Совета депутатов Ирина Раинчик, нельзя остаться в стороне от чужой беды. "Уже не первый день непростая ситуация продолжает держаться на белорусско-польской границе. Жители Могилевской области, общественные организации, депутатский корпус уже приняли участие в оказании помощи беженцам. Первая машина с грузом была направлена на прошлой неделе. Там были теплые вещи, продукты. Мы видим, что ситуация не разрешается, но есть надежда, что все наладится. Сегодня совместно с депутатским корпусом, Могилевской областной ассоциацией местных Советов депутатов мы сформировали продуктовые пакеты, где и детское питание, вода, предметы первой необходимости, которые тоже будут направлены на границу. В таких условиях, а сейчас уже очень холодно, мы видим фотографии и видео, где маленькие дети простужены, беременные женщины находятся в тяжелых условиях. И мы с болью в душе понимаем, как необходима им наша помощь", - поделилась Ирина Раинчик.

Оказать помощь беженцам пришли и представители комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома. "Комитет не мог остаться равнодушным, потому что жалко детей, женщин, людей на границе. Никогда не думали, что будем участвовать в таком мероприятии, которое происходит на территории Беларуси независимо от Беларуси. Мы собрали денежные средства, купили детское питание, вещи, необходимые в быту, продукты питания, - рассказала начальник управления кадров комитета по труду, занятости и соцзащите облисполкома Жанна Дмитриева. - Милосердие, человечность, доброта - это общечеловеческие ценности, они не зависят от национальности".

Присоединились к благотворительной помощи и представители могилевского РУП "Фармация". "Наш коллектив в большинстве своем состоит из женщин. Это мамы. И видя, в каком положении оказались люди, а среди них много детей, беременных женщин, невозможно оставаться равнодушными. Наше предприятие откликнулось на просьбу о помощи, - поделилась гендиректор Елена Романенко. - Собрали средства личной гигиены, изделия медицинского назначения, продукты и медицинские средства, чтобы беженцам могли там оказать помощь. Каждый понимает, как это ужасно. Нужно только представить, как ты и твой ребенок могут оказаться под открытым небом в тех условиях, которые сейчас, и не нужно ничего объяснять".

"Циничная позиция европейских стран с "развитой демократией", политика двойных стандартов по отношению к беженцам доказала, что ради достижения своих геополитических целей они не остановятся ни перед чем, даже если потребуются жизни детей. Белорусы в очередной раз показали свою идентичность и миролюбие, сострадание и желание прийти на помощь тем, кто в этом нуждается ", - подытожил заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко.-0-