Консолидированный бюджет Витебской области на 2022 год сформирован с профицитом Br100 млн

28 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Консолидированный бюджет Витебской области на 2022 год сформирован с превышением доходов над расходами в сумме Br100 млн, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном финансовом управлении Витебского облисполкома.

Профицит будет направлен на исполнение обязательств органов местного управления по погашению заемных средств, в том числе на возврат бюджетных кредитов, исполнение гарантий по кредитам банков.

Доходы консолидированного бюджета области в 2022 году превысят Br3 млрд. Основу собственной доходной базы местной казны традиционно составят подоходный налог, НДС, налоги на собственность и прибыль, которые в совокупности сформируют 84% ее объема. Удельный вес собственных доходов в общих доходах консолидированного бюджета составит 62% с ростом к уровню 2021 года не менее чем 7%.

Расходы бюджета на 2022 год определены в сумме более Br2,9 млрд. Бюджет области сохранит направленность на решение социальных задач: на финансирование отраслей социальной сферы будет направлено около Br2 млрд, или 69% от общих расходов бюджета. Особое внимание будет уделяться повышению уровня оплаты труда в бюджетной сфере, для чего предусмотрено увеличение базовой ставки в среднем на 7% и размера пособия на оздоровление, планируется задействовать и дополнительные рычаги, в том числе сверхплановые доходы, резервные фонды.

Расходы на образование составят Br883 млн, или 30,3% от общей их суммы, с ростом на 13,5% к ожидаемому исполнению за 2021 год. Для организации подвоза учащихся запланировано приобретение 25 школьных автобусов.

На нужды здравоохранения предусмотрено Br776 млн (26,6%). В составе капитальных расходов запланированы ассигнования на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи в размере Br2,1 млн.

Расходы на ЖКХ и благоустройство планируются в размере Br228 млн (7,8%) и предусматривают как субсидирование жилищно-коммунальных услуг, оказанных населению, так и финансирование мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования объектов отрасли и комфортности проживания граждан.

Увеличивается сумма средств, направляемых государством на оказание помощи населению в обеспечении жильем. За 2021 год объем такой поддержки вырос на 50%, в 2022-м возрастет еще на 40% и составит Br56,5 млн. Для граждан предусмотрены выплаты субсидий на погашение основного долга и удешевление процентов по кредитам банков, полученным на строительство или реконструкцию жилых помещений на коммерческих условиях. Финансовая помощь в погашении коммерческих кредитов также будет оказана молодым и многодетным семьям. Продолжатся выплаты из бюджета по именным приватизационным чекам "Жилье".-0-