Конституционное реформирование и партийное строительство обсудили эксперты в Могилеве

16 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Конституционное реформирование и партийное строительство обсудили эксперты во время работы диалоговой площадки в Могилевском государственном университете имени А.А. Кулешова. Участниками встречи стали более 20 специалистов различных сфер деятельности, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы собираемся уже не первый раз, но сегодня встреча проходила в расширенном формате - было определено более 20 экспертов, которые занимались различными направлениями обсуждения конституционного строительства: представители юстиции, судебной системы и прокурорского корпуса, ученые не только нашего университета, но и других вузов Могилевского региона, - отметил ректор МГУ имени А.А. Кулешова Денис Дук. - Сегодняшняя наша работа проходила по тем вопросам, которые уже были отработаны. Кроме этого, обсудили и те предложения, которые поступили членам экспертной группы за время их работы".

Так, начальник главного управления юстиции Могилевского облисполкома Александр Маймусов выступил с предложением ввести в стране мораторий на смертную казнь. "На данном этапе мы предлагаем объявить мораторий на применение смертной казни. Мы единственное государство из стран СНГ и Европы, в котором применяется такая мера. Статистика показывает, что в год за последнее десятилетие к смертной казни приговаривается от 2 до 9 человек по стране. Мы предлагаем присоединиться к протоколу Международного пакта о гражданских и политических правах. Такое решение не только продемонстрирует гуманное отношение к гражданам, но и поднимет имидж нашей страны перед другими государствами", - отметил Александр Маймусов.

Кандидат политических наук, доцент, декан факультета экономики и права МГУ имени А.А. Кулешова Дмитрий Роговцов отметил, что к экспертной группе жители области обращались с разными предложениями. "Начиная с первой декады октября текущего года была создана открытая платформа, на которой было предложено общественности региона давать конкретные предложения, которые касаются основ конституционного строя, государственной политики, механизмов перераспределения властных полномочий, реформы избирательной системы, статуса и роли органов местного самоуправления. Животрепещущими стали вопросы введения института омбудсмена и моратория на смертную казнь. Затрагивались вопросы совершенствования функционирования контрольно-надзорных органов - это должно поспособствовать либерализации экономической активности и реализации предпринимательской активности жителей Могилевской области и страны в целом", - отметил эксперт.

По словам Дмитрия Роговцова, он тоже выступил с предложением о трансформации избирательной системы при проведении выборов в местные Советы депутатов. "Альтернативой здесь может стать смешанная избирательная система. Позже эти вопросы будут обсуждать на областном уровне, чтобы определить, с какими предложениями выйти на общенациональный уровень. Надеюсь, что наши конструктивные предложения найдут поддержку и будут реализованы в будущем проекте Конституции, которая будет гарантировать существование суверенного, независимого белорусского государства", - подчеркнул Дмитрий Роговцов.-0-