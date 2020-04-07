Конструкторское бюро "Дисплей" начало производить защитные экраны для медиков

7 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Витебское ОАО "Конструкторское бюро "Дисплей" приступило к изготовлению защитных экранов для медиков, передает корреспондент БЕЛТА.

На прошлой неделе специалисты изготовили несколько прототипов. Их отдали на тестирование витебским медикам. После замечаний медработников конструкцию доработали и начали производить. "За день наше оборудование позволяет изготавливать 150 щитков. Материалы есть, мы их используем в основном производстве. Но потребность в щитках медучреждений растет, поэтому будем еще закупать сырье", - отметил заместитель главного инженера предприятия Сергей Щеглов.

Сейчас в производстве экранов задействованы два лазерных станка. Элементы крепления сделаны из оргстекла, сам экран изготавливается по технологии лазерной резки. Предприятие планирует подавать документы на сертификацию продукции в Минздрав. "Этот вопрос прорабатываем, чтобы как можно быстрее его решить", - добавил специалист.

В Витебске к разработке защитных щитков приступили разные компании, в которых есть лазерные станки, 3D-принтеры. Частные фирмы бесплатно развозят эти экраны по медучреждениям города.-0-