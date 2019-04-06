Консультации медиков и спорт-интерактив ждут гродненцев на акции ЗОЖ 7 апреля

6 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненская областная организация Красного Креста совместно с зональным центром гигиены и эпидемиологии приглашают жителей областного центра на публичную акцию "В здоровом теле здоровый дух" 7 апреля, сообщил БЕЛТА специалист по работе с молодежью организации Валерий Краевский.

Акция приурочена ко Всемирному дню здоровья. С 13.00 в парке Жилибера будет установлен мобильный информационный пункт по здоровому образу жизни. Здесь любой желающий сможет измерить артериальное давление, вес, рост, определить индекс массы тела. Полезные советы и индивидуальные консультации по вопросам здоровья даст врач-валеолог Гродненского зонального Центра гигиены и эпидемиологии.

Популяризировать среди гродненцев активность, которая может быть совсем нескучной, организаторы намерены с помощью интерактивного мероприятия. Для желающих подготовлены испытания с использованием различного спортинвентаря (гири, скакалки и т.д.) - победителей ждут памятные подарки. Также запланирована викторина на знание правил здорового образа жизни.-0-