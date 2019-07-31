Консультации, УЗИ и подарки: марафон женского здоровья стартует в Минске 3 августа

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бесплатные консультации медиков, УЗИ и исследование потенциала здоровья, мероприятия в торговых центрах и родильных домах, подарочные сертификаты на бесплатное консультирование и обследование - все это ждет участниц первого "Марафона женского здоровья", который стартует в Минске 3 августа, сообщила корреспонденту БЕЛТА куратор проекта, руководитель команды организаторов "Даброладзiм" Ольга Столярова.

"Медико-социальные мероприятия марафона являются частью программы инновационного проекта "Минск - здоровый город!". В фокусе внимания - культура заботы о женщине. Что примечательно, это первая попытка поработать с представительницами всех возрастов, в том числе и 50+. Ведь обычно фокус внимания смещен на подрастающее поколение, молодых, беременных", - отметила Ольга Столярова.

"Мероприятия разнообразны, удобны для всех женских аудиторий и доступны для каждой. Отмечу, что в ходе бесплатных экспресс-консультаций у нас нет задачи ставить диагноз. Мы стремимся ответить на максимальное количество вопросов, подтолкнуть к дальнейшим обследованиям женщин и дать рекомендации, как сохранить здоровье и красоту в любом возрасте", - пояснила главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям (акушер-гинеколог) комитета по здравоохранению Мингорисполкома, автор и идейный вдохновитель проекта Ирина Иконостасова.

Экспертами выступят специалисты-профессионалы, общение с которыми будет максимально доступным - продумана механика консультаций в торговых центрах, включая проведение УЗИ органов малого таза, индивидуальную консультацию диетолога, нутрициолога и абсолютной чемпионки Беларуси по бодибилдингу и фитнесу Екатерины Кравченко. Все активности будут доступны в порядке живой очереди.

Таким образом, каждую субботу августа шопинг по столичным торговым центрам откроет для женщин дополнительные возможности проверить и укрепить свое здоровье. Активности пройдут: 3 августа - ТЦ "Замок", 10 августа - ТЦ "Момо", 17 августа - ТЦ "Дана Молл", 24 августа - "Торговый дом на Немиге". В формате бесплатных консультаций женщин буквально нон-стоп будут принимать в импровизированных кабинетах, где будет обеспечена интимная и гигиеничная обстановка, например, для обследования маммолога. Свои консультации предложат гинеколог, флеболог, кардиолог, эндокринолог, диетолог, детский и семейный психолог, детский гинеколог, гинеколог-эндокринолог, 10 августа - специалист УЗИ. А 17 августа - пройдет бесплатный забор крови на уровень сахара с консультацией валеолога. Каждую субботу можно проверить потенциал здоровья неинвазивным методом.

Тематические встречи пройдут в 1-м, 2-м, 6-м роддомах Минска и роддоме Минской области поочередно 5, 6, 7 и 8 августа - с акцентом на женщин в репродуктивном возрасте и беременных. Участие бесплатное, но из-за ограниченной вместимости залов организаторы просят предварительно зарегистрироваться. Ведущие специалисты столицы обсудят с женщинами все, что может касаться беременности, родов и восстановления после них. Будущим мамам, наверняка, будет интересно погрузиться в уникальное пространство "Мир глазами ребенка", разработанное специалистами социального центра "Счастливый малыш" SOS-Детская деревня (Боровляны). Кроме того, запланировано широкое обсуждение вопросов ЭКО, профилактики и ранней диагностики рака у женщин.

Местом притяжения женщин старшего возраста 22 августа станет Дворец культуры ветеранов. Эксперты расскажут, как держать менопаузу под контролем и справиться с гормональными измерениями, позаботиться о сердце, сбалансировать рацион и физические нагрузки, дадут и другие полезные советы. Также участниц побалуют лотереей, подарками и развлечениями.

В перспективе проект может стать регулярным. Организаторы рассчитывают, что минчанки сами подскажут, как сделать его еще интереснее и полезнее в следующем году.-0-