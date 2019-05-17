Консультации выходного дня по строительству жилья для многодетных внедряют в Гомельской области

17 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Комплексные консультации выходного дня по улучшению жилищных условий для многодетных семей внедряются в Гомельской области. Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству облисполкома Ольга Кузнецова во время республиканского семинара по перспективам строительства индивидуальных жилых домов, передает корреспондент БЕЛТА.

Ольга Кузнецова подчеркнула, что для удобства многодетных родителей на проведение межведомственных акций специально отводится выходной. "Многие из них не могут выделить время на обход различных инстанций для решения жилищного вопроса в будние дни. На приеме ситуацию каждой семьи одновременно рассматривают специалисты разного профиля. В индивидуальном порядке предлагают варианты улучшения жилищных условий с использованием господдержки. Специалисты банков консультируют о возможных условиях кредитования строительства (реконструкции) или приобретения жилья, предоставляют калькуляции, исходя из доходов каждой конкретной семьи", - отметила она.

Представители организаций застройщиков, в частности УКСов и Гомельского ДСК, рассказывают о проектах застройки, показывают планировки квартир, уточняя стоимость строительства такого жилья.

На время приема организуется также работа детских комнат или уголков, где родители могут оставить малышей под присмотром.

Так, во время первой акции более 100 многодетных семей областного центра смогли получить подробные консультации и изучить предлагаемые варианты по улучшению жилищных условий. В ближайшую субботу, 18 мая, подобное мероприятие пройдет в Гомельском районе, а 25 мая в Жлобинском и Рогачевском.

По данным первого заместителя председателя комитета по архитектуре и строительству облисполкома, на 1 апреля на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в регионе состояли около 5 тыс. многодетных семей, в том числе свыше 3,5 тыс. - в сельской местности. Из общего числа более 1,6 тыс. приступили к строительству квартиры, около 470 - собственного дома.

Планируется, что в 2019 году более 1,7 тыс. многодетных семей Гомельской области смогут улучшить жилищные условия и построить новое жилье.-0-