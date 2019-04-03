Консультационный центр зеленого сельского хозяйства создадут в Минском районе

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси стартовал проект "Зеленое сельское хозяйство без границ" Программы трансграничного сотрудничества Латвия - Литва - Беларусь в рамках Европейского инструмента соседства на 2014-2020 годы, сообщила БЕЛТА координатор проекта Галина Матюшенко.

Стратегическая цель программы заключается в укреплении сотрудничества, повышении потенциала и обмене опытом между людьми и организациями посредством реализации совместных действий, направленных на повышение общего качества жизни в приграничных регионах. Задача проекта - создание возможностей для трудовой занятости в сельской местности, совершенствование предпринимательского потенциала фермерских хозяйств и развитие сотрудничества в области органического сельхозпроизводства в трансграничном регионе Латвия - Литва - Беларусь.

"Помимо общих навыков сельхозпроизводства, местный фермер должен обладать определенными знаниями об организации бизнеса, маркетинге, органической сертификации, понимании законов рынка", - отметила координатор проекта. Для достижения этих целей по проекту на территории инкубатора малого предпринимательства ЗАО "МАП ЗАО" в Минском районе местным фондом устойчивого развития "Инновации для регионов" будет создан консультационный центр зеленого сельского хозяйства. Благодаря серии семинаров и трансграничных мероприятий, в частности международных и региональных форумов-ярмарок, тренингов, в проект планируется вовлечь не менее 200 местных фермеров и заинтересованных в создании бизнеса на селе жителей Минской и Гродненской областей, которые повысят свой потенциал в предпринимательстве и органическом сельхозпроизводстве.

Трансграничный аспект проекта даст местным фермерам возможность участвовать в совместных трансграничных мероприятиях и развивать сетевое взаимодействие. Для продвижения органической продукции фермеров на созданной по проекту международной ИТ-платформе будут представлены информационные профили и продукция сельхозпроизводителей, информация о законодательстве в сфере органической сертификации в Беларуси и странах Евросоюза, рекомендации специалистов по организации сельского бизнеса.

"Проект будет способствовать устойчивому развитию и экономическому росту территорий, стимулировать развитие сектора зеленого сельского хозяйства, эффективное использование ресурсов и экологически безопасных решений посредством участия в производстве, переработке, разработке и продаже новых и инновационных органических продуктов", - отметила Галина Матюшенко.

Продолжительность проекта - два года. Он реализуется местным фондом устойчивого развития "Инновации для регионов" в партнерстве с Добельским центром образования взрослых и поддержки бизнеса (Латвия) и Паневежским деловым консультативным центром (Литва). Сумма финансирования проекта Европейским союзом составляет почти 300 тыс. евро.-0-