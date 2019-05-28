Контактировавшие с бешеным лисенком в Витебском зоопарке обратились за медпомощью

28 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Специалисты выявили у лисенка, которого принесли в Витебский зоопарк, бешенство, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая отделом эпидемиологии Витебского зонального центра гигиены и эпидемиологии Светлана Синкевич.

Животное доставили в зоопарк 22 мая, спустя два дня он умер, у него обнаружили вирус бешенства. Сегодня утром два человека, которые принесли лисенка, обратились за помощью, они проходят лечение. Кроме того, 24 мая в травмпункт обратилась одна из работниц зоопарка.

"В настоящее время все, кто мог контактировать с животным, получают необходимую медицинскую помощь", - сказала Светлана Синкевич.

Передача вируса бешенства может происходить через слюну животных и реже при контакте с человеческой слюной. Главный его источник - дикие животные, в первую очередь лисицы, енотовидные собаки, волки. Особо опасны укусы в области кистей, рук, головы, лица - что ближе расположено к головному мозгу.

Если человека покусало бешеное животное, важно вовремя обратиться за помощью, ведь возможен летальный исход. Заболевание может не проявляться продолжительное время - от месяца до года.-0-