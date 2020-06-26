Контактная биржа Брест - Псков - Ставрополь пройдет онлайн 30 июня

26 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Контактно-кооперационная биржа с предпринимателями Псковской области и Ставропольского края России пройдет онлайн 30 июня, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора по внешнеэкономическому сотрудничеству Брестского отделения БелТПП Елена Пивник.

К участию в мероприятии приглашаются представители белорусских деловых кругов, заинтересованные в развитии сотрудничества с российскими партнерами. Ожидается, что контактная биржа B2B поможет найти новых клиентов и партнеров, определить новые направления и отрасли для сотрудничества. Также во время мероприятия будет организована презентация компаний.

"Это мероприятие общеотраслевого характера. Обычно такие встречи строятся на взаимной заинтересованности. То есть каждая из сторон предлагает своему бизнесу возможности поиска партнеров в том или ином регионе. Не стоит ожидать от этих переговоров подписания каких-то контрактов. Речь идет о первом обмене предложениями, знакомстве, обсуждении каких-то актуальных направлений в разных отраслях экономики. По большому счету компании представляют себя друг другу. Затем уже, если им это будет интересно, наши партнеры смогут напрямую продолжить общение", - сказала замгендиректора.

С белорусской стороны на участие в контактной бирже уже заявились несколько предприятий, работающих в отрасли легкой промышленности. Это частные фирмы по производству одежды и обуви. С российской стороны пришел запрос от Псковской лодочной верфи и предприятия, которое занимается реализацией продукции для рыболовов и охотников, поступило предложение по сотрудничеству от одного из фермерских хозяйств, которое занимается семенным картофелем. Сейчас в Брестском отделении БелТПП ищут под эти заявки потенциальных партнеров.

"Это достаточно интересные российские партнеры. Нашим белорусским предприятиям есть смысл с ними познакомиться и, возможно, в дальнейшем извлечь из этого коммерческую выгоду, - отметила Елена Пивник. - Также мы направляем российской стороне информацию о наших экспортерах, чтобы коллеги могли с нею поработать".

Время и график проведения переговоров будут окончательно определены накануне мероприятия. Все контакты для подачи заявок на участие можно найти на сайте Брестского отделения БелТПП.

По информации управления внешнеэкономических связей и инвестиционной деятельности облисполкома, внешнеторговый оборот Брестской области и Ставропольского края за январь - апрель составил более $3,8 млн при положительном сальдо (темп роста - 94,4%). Среди основных товарных позиций экспорта - продукция перерабатывающей промышленности (колбасы, рыба, сыры, творог), мебель, газовые плиты. Объем товарооборота с Псковской областью за этот же период составил $816 тыс. (темп роста - 31,1%).-0-