Контракты на сумму более $3 млн заключены на экономическом форуме в Бресте

5 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. На II Экономическом форуме городов-побратимов и партнеров Бреста сегодня заключены контракты на сумму более $3 млн. Об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя Брестского горисполкома Вадим Кравчук, передает корреспондент БЕЛТА.

В мероприятии участвуют деловые круги из 18 стран. Во время пленарной части заключено более 20 соглашений о сотрудничестве. Развивать взаимодействие с предприятиями, организациями и учреждениями Бреста намерены представители России, Польши, Словакии, Болгарии, Грузии, Израиля, Латвии. "Сегодгня в первой половине дня подписаны контракты более чем $3 млн. Рассчитываем, что эта сумма еще увеличится, - сказал Вадим Кравчук. - Брестские производители хорошо представили себя на выставке. Только при посещении экспозиции достигнуто 10 предварительных договоренностей. Стоимость поставок и условия партнеры согласуют непосредственно на предприятиях".

Помимо контрактов в сфере экономики на форуме подписаны соглашения о сотрудничестве в других сферах. В частности, школы Бреста будут развивать отношения с учреждениями образования Польши, Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина - с Великотырновским университетом Святых Кирилла и Мефодия (Болгария). Администрация Московского района договорилась сотрудничать в сфере физкультуры, спорта и туризма с польской Богухвалой, отдел культуры горисполкома - с управлением образования культуры и спорта Думы Лудзенского края (Латвия). Точки соприкосновения нашли администрация Ленинского района и болгарская Летница.

Непосредственно Брест обзавелся новым партнером. Сегодня подписано соглашение о сотрудничестве с муниципалитетом общины Опан (Болгария). "Мы не стремимся повально заключать побратимские, партнерские соглашения. Они должны быть выверенными, нужно видеть заинтересованность друг в друге. С болгарами подписали соглашение в части всестороннего взаимодействия", - подчеркнул первый зампредседателя горисполкома.

Во второй половине дня участники экономического форума будут работать в секциях: торгово-промышленной, транспортно-логистической, строительной и социальной. Предусмотрено посещение предприятий и организаций города, будут организованы переговоры в формате В2В.-0-