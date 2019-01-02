Контроль за работой минских СДЮШОР после вмешательства прокуратуры усилят

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. По требованию прокуратуры города Минска устранены нарушения в области развития и поддержки спорта среди детей и молодежи. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры по итогам проведенной столичной прокуратурой проверки исполнения законодательства в этой сфере, передает БЕЛТА.

Как сообщает служба информации прокуратуры города Минска, прежде всего, проанализирована деятельность главного управления спорта и туризма Мингорисполкома, администраций районов, специализированных учебно-спортивных учреждений. Во многих СДЮШОР не было планов работы на календарный год. В некоторых случаях специализированные учебно-спортивные учреждения с нарушением законодательства зачисляли, переводили на уровень подготовки и отчисляли с него спортсменов-учащихся.

Часто тренерские составы СДЮСШОР неверно оценивали нормативы кандидатов для зачисления в спортивные классы. Профильные журналы не содержали всей необходимой информации о посещаемости занятий, расписании групп. В них обнаружены расхождения с планом в показателях объема учебно-тренировочного процесса. Во многих учреждениях не смогли представить договоры, заключенные с законными представителями спортсменов-учащихся.

Ряд таких школ недостаточно финансировался - их материальная база требовала обновления. С упущениями организована в столице работа спортивных кружков и секций, цель которых - вовлекать учащуюся молодежь в занятие физической культурой.

В итоге прокуратура пришла к выводу, что управление спорта Мингорисполкома недостаточно эффективно контролировало специализированные учреждения, в том числе выполнение в них учебно-тренировочного процесса. По результатам проверки внесено представление заместителю председателя Мингорисполкома. Акт надзора рассмотрен на совещании в главном управлении спорта и туризма Мингорисполкома.

Как отметили в прокуратуре, многие нарушения уже устранены. Виновные привлечены к дисциплинарной ответственности. Заместители директоров учебно-спортивных учреждений по основной деятельности приняли участие в семинаре, где изучили предметные нормативные документы. Руководителям таких школ поручено проанализировать личные дела спортсменов-учащихся, учет посещаемости тренировок, соответствие протоколов контрольно-переводных нормативов требованиям закона. В свою очередь управление спорта Мингорисполкома теперь будет проводить регулярный мониторинг работы специализированных учебно-спортивных учреждений, после чего рассматривать его результаты на совещаниях. Прокурорские проверки исполнения законодательства в сфере физической культуры и спорта будут продолжены.-0-