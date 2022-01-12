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12 января 2022, 16:49

Контроль за технической исправностью авто усилят в Гродненской области

Фото из архива
Фото из архива

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для предупреждения автоаварий, причиной которых являются технические неисправности транспортных средств, с 11 по 16 января проводится профилактическое мероприятие "Техосмотр". Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Основная цель - привлечение внимания автовладельцев к вопросам поддержания автомобилей в технически исправном состоянии и усиление контроля за своевременным прохождением гостехосмотра транспортных средств.

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях управление транспортным средством, не прошедшим технический осмотр, влечет административное взыскание в виде предупреждения или штрафа до 3 базовых величин, а если нарушение совершено повторно в течение года, штраф достигает 5 базовых величин.

"Дисциплинированность на проезжей части - залог безопасного пути. Начинать безопасный путь необходимо с малого, прохождения техосмотра, именно это поможет избежать более серьезных казусов на дороге", - добавили правоохранители.-0-

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