Контрольные мероприятия в дошкольных учреждениях Гродненской области выявили более 1 тыс. нарушений

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На заседании коллегии Комитета государственного контроля Гродненской области рассмотрены результаты контрольных мероприятий по теме безопасных и комфортных условий пребывания детей в дошкольных учреждениях образования, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал КГК.

Ежегодно из бюджета на укрепление и обновление материально-технической базы детских садов региона направляется около Br2 млн. За 2019-2020 годы на эти цели израсходовано Br6,78 млн, на 2021-й предусмотрено финансирование в объеме Br1,53 млн.

Контрольные мероприятия проведены с работниками местных органов власти, областного управления МЧС и областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Обследованы все 304 детских дошкольных учреждения. Выявлено более 1 тыс. нарушений противопожарных норм и правил, санитарно-эпидемиологических требований, дорожно-транспортной безопасности и т.д. Некоторые из них были устранены буквально в день контрольных мероприятий. Например, наведен порядок в подсобных и подвальных помещениях, на территории учреждений, отремонтированы сантехоборудование и мебель.

В каждом районе после обследований разработан план устранения выявленных нарушений и недостатков. Около 10% уже выполнено.-0-